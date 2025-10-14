Відео
Головна Спорт Леоненко не вірить, що після Азербайджану Забарний коштує 90 млн

Леоненко не вірить, що після Азербайджану Забарний коштує 90 млн

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 19:48
Леоненко засумнівався у вартості Іллі Забарного після матчу з Азербайджаном
Ілля Забарний. Фото: УАФ

Збірна України в четвертому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 обіграла Азербайджан з рахунком 2:1. Команда пропустила гол після помилки центрального захисника Іллі Забарного.

Екснападник київського "Динамо" Віктор Леоненко прокоментував гру Забарного, повідомив портал Sport-express.ua.

Читайте також:
Илья Забарный
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Леоненко про гру Забарного

За словами Леоненка, пропущений гол все ж прийшов з правого флангу, де грав Юхим Конопля, який наразі дуже часто помиляється.

Стосовно помилки Забарного, який віддав пас, що призвів до голу суперника, то Леоненко сказав, що не має нічого проти Іллі. При цьому він поставив під сумнів його трансферну вартість у "90 млн євро".

"Тепер можна і задуматися, коштує він 90 млн євро чи ні. Але я проти Забарного взагалі нічого не маю. Він нормальний захисник, нормальний хлопець, а помилок припускаються всі", — сказав Леоненко.

Збірна України наступні матчі проведе 13 листопада — з Францією, 16-го з Ісландією

Нагадаємо, Василь Ломаченко повернеться в бокс та проведе головний бій в кар'єрі.

Стало відомо, про що мріє Олександр Усик, але це важко реалізувати.

Захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар висловився про негаразди в клубі.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
