Леоненко усомнился в стоимости Ильи Забарного после матча с Азербайджаном

Леоненко не верит, что после Азербайджана Забарный стоит 90 млн
Сборная Украины в четвертом туре квалификации чемпионата мира-2026 обыграла Азербайджан со счетом 2:1. Команда пропустила гол после ошибки центрального защитника Ильи Забарного.
Экс-нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал игру Забарного, сообщил портал Sport-express.ua.
Леоненко об игре Забарного
По словам Леоненко, пропущенный гол все же пришел с правого фланга, где играл Ефим Конопля, который сейчас очень часто ошибается.
Относительно ошибки Забарного, отдавшего пас, приведший к голу соперника, то Леоненко сказал, что не имеет ничего против Ильи. При этом он поставил под сомнение его трансферную стоимость в "90 млн евро".
"Теперь можно и задуматься, стоит он 90 млн евро или нет. Но я против Забарного вообще ничего не имею. Он нормальный защитник, нормальный парень, а ошибки делают все", — сказал Леоненко.
Сборная Украины следующие матчи проведет 13 ноября — с Францией, 16-го с Исландией
