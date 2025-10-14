Видео
Леоненко не верит, что после Азербайджана Забарный стоит 90 млн

Дата публикации 14 октября 2025 19:48
Леоненко усомнился в стоимости Ильи Забарного после матча с Азербайджаном
Илья Забарный. Фото: УАФ

Сборная Украины в четвертом туре квалификации чемпионата мира-2026 обыграла Азербайджан со счетом 2:1. Команда пропустила гол после ошибки центрального защитника Ильи Забарного.

Экс-нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал игру Забарного, сообщил портал Sport-express.ua.

Илья Забарный
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Леоненко об игре Забарного

По словам Леоненко, пропущенный гол все же пришел с правого фланга, где играл Ефим Конопля, который сейчас очень часто ошибается.

Относительно ошибки Забарного, отдавшего пас, приведший к голу соперника, то Леоненко сказал, что не имеет ничего против Ильи. При этом он поставил под сомнение его трансферную стоимость в "90 млн евро".

"Теперь можно и задуматься, стоит он 90 млн евро или нет. Но я против Забарного вообще ничего не имею. Он нормальный защитник, нормальный парень, а ошибки делают все", — сказал Леоненко.

Сборная Украины следующие матчи проведет 13 ноября — с Францией, 16-го с Исландией

Напомним, Василий Ломаченко вернется в бокс и проведет главный бой в карьере.

Стало известно, о чем мечтает Александр Усик, но это трудно реализовать.

Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар высказался о проблемах в клубе.

Азербайджан футбол Сборная Украины по футболу Илья Забарный Виктор Леоненко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
