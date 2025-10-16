Ребров ответил на критику и назвал проблему сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

В октябрьских матчах отбора на Кубок Мира сборная Украины улучшила шансы пробиться в финальную часть турнира. Команда Сергея Реброва одержала победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1).

Однако тренер "сине-желтых" Сергей Ребров признал, что игра его подопечных не была идеальной, сообщает "Суспільне Спорт".

Реклама

Читайте также:

Несмотря на две победы подряд, многие эксперты критикуют игру сборной Украины. Они считают, что в действиях команды не хватает логики, а заслуги в последних успехах приписывают Руслану Малиновскому и некоторым другим футболистам.

Футболисты сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что сказал Ребров

Наставник сборной Украины косвенно признал, что команда может играть лучше. Он объяснил неубедительные действия "сине-желтых" отсутствием возможности работать с оптимальным составом. Ребров поблагодарил игроков за самоотдачу и заявил, что футболисты серьезно отнеслись к словам тренерского штаба.

"Сложно оценить игру команды, когда нет возможности рассчитывать на всех футболистов. У нас очень много травм. В октябре сборная Украины играла без пяти основных футболистов, это вносит коррективы", — заявил Ребров.

Сборная Украины сыграет следующий поединок на выезде против Франции 13 ноября.

Напомним, жена одного из лидеров сборной Украины опубликовала кадры откровенной фотосессии.

Руслан Малиновский получил похвалу от главного тренера "Дженоа", цвета которой он защищает.

Андрей Шевченко и Екатерина Монзуль будут работать в ФИФА — о каких должностях идет речь.