Шевченко высказался о возможном уходе Реброва из сборной Украины

Андрей Шевченко и Сергей Ребров в раздевалке "Челси". Фото: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал информацию об интересе греческого "Панатинаикоса" к главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву. Ранее сообщалось, что афинский клуб рассматривал специалиста как одного из кандидатов на пост наставника.

Шевченко подчеркнул, что в стане национальной команды сохраняется полная концентрация на отборе к чемпионату мира-2026, сообщает "Чемпион".

Реклама

Читайте также:

По словам президента УАФ, у Сергея Реброва нет никаких оснований покидать сборную, ведь он мотивирован продолжать работу и довести команду до главного турнира.

Андрей Шевченко и Сергей Ребров во время игровой карьеры. Фото: УНИАН

Президент УАФ также отметил, что в руководстве федерации не обсуждалась возможность ухода наставника. Все внимание сосредоточено на предстоящих матчах против Франции и Исландии, которые станут решающими в борьбе за выход на Кубок Мира.

Что сказал Шевченко о мотивации и премиях

Президент УАФ добавил, что в сборной Украины действует система премирования за положительные результаты. Она согласовывается с главным тренером и помогает игрокам сохранять высокий уровень мотивации в каждом поединке.

"Мы верим в нашего тренера. У него большая мотивация работать в национальной команде. У нас не было никаких разговоров о его уходе, ведь все сконцентрированы на отборочном цикле. В сборной всегда есть процесс премирования за положительные результаты, и это часть общей философии мотивации", — рассказал Шевченко.

После четырех туров сборная Украины занимает второе место в своей отборочной группе к чемпионату мира-2026. Команда Сергея Реброва набрала 7 очков и отстает от лидирующей Франции на три балла. В ноябре украинцы проведут заключительные матчи цикла: 13 ноября против Франции в Париже и 16 ноября против Исландии в Варшаве, где определится судьба путевки на Мундиаль.

Напомним, Игорь Цыганык назвал причину проблем сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

Тем временем чемпион мира по боксу Александр Усик раскрыл смысл своего выражения, которое стало популярным.