Цыганык назвал причину для критики игры сборной Украины при Реброве

Сергей Ребров перед поединком. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Комментатор Игорь Цыганык оценил выступление национальной команды Украины в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Несмотря на две победы подряд, эксперт отметил, что игра команды оставила больше вопросов, чем ответов.

Результаты матчей с Исландией и Азербайджаном не должны вводить в заблуждение, заявил Цыганык в эфире FootballHub.

По мнению эксперта, Украина добилась побед, но в них не чувствовалось стабильности и четкой стратегии, а решающие эпизоды создавались усилиями отдельных исполнителей.

Руслан Малиновский празднует победу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Особое внимание Цыганык уделил Руслану Малиновскому, который, по мнению журналиста, стал главным фактором этих побед. Именно он забил три мяча и отдал голевую передачу, обеспечив сборной шесть очков, которые оставляют ее в борьбе за выход на ЧМ-2026.

Сергей Ребров проводит замены. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Победы есть, но игры нет — Цыганык

Комментатор подчеркнул, что такая зависимость от одного футболиста может быть тревожным сигналом. По его мнению, успехи должны строиться на командной идее и тренерской системе, а не на индивидуальном мастерстве.

"Мы повторяем путь, которым шли на Евро-2024: мы вылезаем, а не выходим. Эти победы являются заслугой Малиновского, а не Реброва. Команда сейчас зависит от опыта одного игрока, а не от системы. Да, результат есть, но перспективы развития я пока не вижу", — рассказал Цыганык.

