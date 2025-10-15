Циганик назвав причину для критики гри збірної України за Реброва

Сергій Ребров перед поєдинком. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Коментатор Ігор Циганик оцінив виступ національної команди України у відбірковому циклі чемпіонату світу-2026. Попри дві перемоги поспіль, експерт зазначив, що гра команди залишила більше запитань, ніж відповідей.

Результати матчів з Ісландією та Азербайджаном не повинні вводити в оману, заявив Циганик в ефірі FootballHub.

На думку експерта, Україна домоглася перемог, але в них не відчувалося стабільності та чіткої стратегії, а вирішальні епізоди створювалися зусиллями окремих виконавців.

Руслан Маліновський святкує перемогу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Особливу увагу Циганик приділив Руслану Маліновському, який, на думку журналіста, став головним чинником цих перемог. Саме він забив три м'ячі та віддав гольову передачу, забезпечивши збірній шість очок, які залишають її в боротьбі за вихід на ЧС-2026.

Сергій Ребров проводить заміни. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Перемоги є, але гри немає — Циганик

Коментатор підкреслив, що така залежність від одного футболіста може бути тривожним сигналом. На його думку, успіхи мають будуватися на командній ідеї та тренерській системі, а не на індивідуальній майстерності.

"Ми повторюємо шлях, яким ішли на Євро-2024: ми вилазимо, а не виходимо. Ці перемоги є заслугою Маліновського, а не Реброва. Команда зараз залежить від досвіду одного гравця, а не від системи. Так, результат є, але перспективи розвитку я поки не бачу", — розповів Циганик.

