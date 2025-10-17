Что означает выражение Don't push the horses — объяснение от Усика

Александр Усик. Фото: Leigh Dawney/Queensberry

Фраза Don't push the horses никоим образом не касается лошадей. Ее значение "не спеши".

Об этом боксер Александр Усик заявил во время Киевского международного экономического форума 16 октября, передает кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Как Усик комментирует Don't push the horses

Во время разговора с журналистом спортсмен отметил, что детей надо воспитывать собственным примером, ведь от осла конь не родится.

"Don't push the horses. Это же не про лошадку? Это не спеши? Правильно?" — спросил ведущий.

"Да, don't rush the horses — it's for English people ("не подгоняй лошадей — это для английских людей, — Ред.)", — объяснил спортсмен.

