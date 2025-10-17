Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Don't push the horses — Усик объяснил значение высказывания

Don't push the horses — Усик объяснил значение высказывания

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 07:34
обновлено: 07:35
Что означает выражение Don't push the horses — объяснение от Усика
Александр Усик. Фото: Leigh Dawney/Queensberry

Фраза Don't push the horses никоим образом не касается лошадей. Ее значение "не спеши".

Об этом боксер Александр Усик заявил во время Киевского международного экономического форума 16 октября, передает кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Как Усик комментирует Don't push the horses

Во время разговора с журналистом спортсмен отметил, что детей надо воспитывать собственным примером, ведь от осла конь не родится.

"Don't push the horses. Это же не про лошадку? Это не спеши? Правильно?" — спросил ведущий.

"Да, don't rush the horses — it's for English people ("не подгоняй лошадей — это для английских людей, — Ред.)", — объяснил спортсмен.

Напомним, Александр Усик рассказал, планирует ли идти в политику. Боксер отметил, что его интересует только спортивная карьера.

Также мы сообщали, что Усик высказался относительно вероятности передачи Украине ракет Tomahawk. По его мнению, если США собираются предоставлять такое оружие, то уже приняли соответствующее решение.

спорт Александр Усик бокс фраза цитаты
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации