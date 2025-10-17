Що означає вислів Don't push the horses — пояснення від Усика

Олександр Усик. Фото: Leigh Dawney/Queensberry

Фраза Don't push the horses жодним чином не стосується коней. Її значення "не поспішай".

Про це боксер Олександр Усик заявив під час Київського міжнародного економічного форуму 16 жовтня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Як Усик коментує Don't push the horses

Під час розмови із журналістом спортсмен зазначив, що дітей треба виховувати власним прикладом, адже від віслюка кінь не народиться.

"Don't push the horses. Це ж не про конячку? Це не поспішай? Правильно?" — спитав ведучий.

"Так, don't rush the horses — it's for English people ("не підганяй коней — це для англійських людей, — Ред.)", — пояснив спортсмен.

