Україна
Головна Спорт Don't push the horses — Усик пояснив значення вислову

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 07:34
Оновлено: 08:06
Що означає вислів Don't push the horses — пояснення від Усика
Олександр Усик. Фото: Leigh Dawney/Queensberry

Фраза Don't push the horses жодним чином не стосується коней. Її значення "не поспішай".

Про це боксер Олександр Усик заявив під час Київського міжнародного економічного форуму 16 жовтня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Як Усик коментує Don't push the horses

Під час розмови із журналістом спортсмен зазначив, що дітей треба виховувати власним прикладом, адже від віслюка кінь не народиться.

"Don't push the horses. Це ж не про конячку? Це не поспішай? Правильно?" — спитав ведучий.

"Так, don't rush the horses — it's for English people ("не підганяй коней — це для англійських людей, — Ред.)", — пояснив спортсмен.

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, чи планує йти в політику. Боксер зазначив, що його цікавить лише спортивна кар'єра.

Також ми повідомляли, що Усик висловився щодо ймовірності передачі Україні ракет Tomahawk. На його думку, якщо США збираються надавати таку зброю, то вже ухвалили відповідне рішення.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
