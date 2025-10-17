Усик пояснив, що чекає від бою з Ітаумою

Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився думкою про можливий поєдинок з одним із найкращих спортсменів світу. Українець удав, що побоюється протистояти Мозесу Ітауме.

Усик підтвердив, що може вийти на ринг із британцем, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У четвер, 16 жовтня, Олександр Усик став гостем Київського міжнародного економічного форуму і в кулуарах відповів на декілька запитань про продовження кар'єри. Спортсмен не збирається залишати ринг найближчим часом та вже готується до нових поєдинків.

Мозес Ітаума готується до поєдинку. Фото: instagram.com/m.itauma/

Чи буде бій Усика з Ітаумою

Український боксер спростував інформацію про те, що може стати політиком. Він заявив, що не хоче зіткнутися з негативною реакцією співвітчизників з приводу такого переходу.

Натомість Усик підтвердив, що перебуває в тренувальному режимі та щодня працює, щоб набрати оптимальну форму. Він прокоментував чутки й про можливий бій із молодим непереможним британцем Мозесом Ітаумою.

"Тренуюся, щоб вийти на ринг наступного року і з Божою поміччю завоювати перемогу. З ким? Хотів вам швидко придумати відповідь на це запитання. З Ітаумою битися не буду. Він же молодий, ще "напинає" мені, хоча говорив, що дідусів не б'є", — віджартувався Усик.

Чемпіон заявив, що ведуться переговори про організацію бою, але ім'я суперника Олександр поки не може назвати. При цьому 38-річний Усик заявив, що боксуватиме до 41 року.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик назвав секрет своєї довгої та успішної спортивної кар'єри.

Також чемпіон світу з боксу пояснив, що означає його легендарна фраза "don't push the horses".