Усик пояснив, що чекає від бою з Ітаумою

Усик пояснив, що думає про бій з Ітаумою
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився думкою про можливий поєдинок з одним із найкращих спортсменів світу. Українець удав, що побоюється протистояти Мозесу Ітауме.
Усик підтвердив, що може вийти на ринг із британцем, повідомляє портал Новини.LIVE.
У четвер, 16 жовтня, Олександр Усик став гостем Київського міжнародного економічного форуму і в кулуарах відповів на декілька запитань про продовження кар'єри. Спортсмен не збирається залишати ринг найближчим часом та вже готується до нових поєдинків.
Чи буде бій Усика з Ітаумою
Український боксер спростував інформацію про те, що може стати політиком. Він заявив, що не хоче зіткнутися з негативною реакцією співвітчизників з приводу такого переходу.
Натомість Усик підтвердив, що перебуває в тренувальному режимі та щодня працює, щоб набрати оптимальну форму. Він прокоментував чутки й про можливий бій із молодим непереможним британцем Мозесом Ітаумою.
"Тренуюся, щоб вийти на ринг наступного року і з Божою поміччю завоювати перемогу. З ким? Хотів вам швидко придумати відповідь на це запитання. З Ітаумою битися не буду. Він же молодий, ще "напинає" мені, хоча говорив, що дідусів не б'є", — віджартувався Усик.
Чемпіон заявив, що ведуться переговори про організацію бою, але ім'я суперника Олександр поки не може назвати. При цьому 38-річний Усик заявив, що боксуватиме до 41 року.
