Усик розкрив свій головний секрет та дав важливу пораду спортсменам

Олександр Усик під час форуму. Кадр із відео

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик пояснив, що змушує його вперто йти до мети. Він порівняв мотивацію з дисципліною на власному прикладі.

Усик відвідав Київський міжнародний економічний форум та дав пораду українцям, які мріють досягти успіху на будь-якій, не тільки спортивній ниві, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У четвер, 16 жовтня, один із найвідоміших українських спортсменів Олександр Усик виступив у ролі спікера на столичному економічному форумі. Чемпіону поставили багато запитань, на кожне з яких він відповів ґрунтовно та відверто.

Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

Що допомагає Усику перемагати

Український спортсмен окремо наголосив на важливості стратегії підготовки. Якщо її немає, пояснив чемпіон, то треба імпровізувати, причому робити це по-справжньому добре. А ось мотивацію в спорті Олександр не ставить на перше місце.

"У мене є дисципліна, а не мотивація. Це важливо, є відмінність. Мотивована людина може в один момент втомитися і почати скаржитися самій собі, шукати причину зникнення мотивації. У мене такого немає. Є режим. Я знаю, що треба встати, зібратися, стартувати та почати працювати", — заявив Усик.

Також чемпіон визнав, що йому теж буває важко. Однак він ніколи цього не показує, оскільки впевнений, що такою ситуацією може скористатися суперник.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі підтвердив, що планує втретє вийти в ринг проти Олександра Усика.

Тим часом польський форвард каталонської "Барселони" Роберт Левандовський обрав команду, до якої перейде влітку.