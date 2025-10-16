Левандовський перейде з Барселони у відомий клуб

Роберт Левандовський святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Ветеран каталонської "Барселони" Роберт Левандовський може змінити клуб після завершення сезону. Досвідченого нападника хоче підписати стамбульський "Галатасарай".

Турецький клуб розглядає поляка як зіркове посилення атаки перед стартом у Лізі чемпіонів, повідомляє Fanatik.

Контракт Роберта Левандовського з каталонським клубом закінчується влітку 2026 року, але турецька сторона розраховує почати переговори вже наступного року. За даними джерела, "Галатасарай" готовий запропонувати 35-річному форварду короткостроковий контракт із великим бонусом за перехід та роль лідера команди.

Левандовський готовий до зміни обстановки

Керівництво "Барселони" поки не коментує інтерес до гравця, проте не виключає можливості розставання, якщо польський форвард вирішить завершити кар'єру в чемпіонаті з менш напруженим графіком. У Туреччині ж вірять, що приїзд Левандовського стане найгучнішим трансфером літа та приверне увагу всієї Європи.

Роберт Левандовський у збірній Польщі. Фото: Reuters/Ints Kalnins

Левандовський перейшов у "Барселону" влітку 2022 року з мюнхенської "Баварії" за 45 млн євро. У нинішньому сезоні поляк провів 10 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі. Його ринкова вартість за даними Transfermarkt становить близько 15 млн євро. "Барселона" під керівництвом Ханса Фліка йде на другому місці в Ла-Лізі, поступаючись лише "Реалу" та готуючись до ключових матчів осені.

