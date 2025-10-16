Левандовский перейдет из Барселоны в известный клуб

Левандовский выбрал команду, в которую уйдет из Барселоны
Ветеран каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский может сменить клуб по завершении сезона. Опытного нападающего хочет подписать стамбульский "Галатасарай".
Турецкий клуб рассматривает поляка как звездное усиление атаки перед стартом в Лиге чемпионов, сообщает Fanatik.
Контракт Роберта Левандовского с каталонским клубом истекает летом 2026 года, но турецкая сторона рассчитывает начать переговоры уже в следующем году. По данным источника, "Галатасарай" готов предложить 35-летнему форварду краткосрочный контракт с крупным бонусом за переход и роль лидера команды.
Левандовский готов к смене обстановки
Руководство "Барселоны" пока не комментирует интерес к игроку, однако не исключает возможности расставания, если польский форвард решит завершить карьеру в чемпионате с менее напряженным графиком. В Турции же верят, что приезд Левандовского станет самым громким трансфером лета и привлечет внимание всей Европы.
Левандовский перешел в "Барселону" летом 2022 года из мюнхенской "Баварии" за 45 млн евро. В нынешнем сезоне поляк провел 10 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет около 15 млн евро. "Барселона" под руководством Ханса Флика идёт на втором месте в Ла Лиге, уступая лишь "Реалу" и готовясь к ключевым матчам осени.
