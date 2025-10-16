Видео
Главная Спорт Левандовский выбрал команду, в которую уйдет из Барселоны

Левандовский выбрал команду, в которую уйдет из Барселоны

Дата публикации 16 октября 2025 15:31
Левандовский перейдет из Барселоны в известный клуб
Роберт Левандовский празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Ветеран каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский может сменить клуб по завершении сезона. Опытного нападающего хочет подписать стамбульский "Галатасарай".

Турецкий клуб рассматривает поляка как звездное усиление атаки перед стартом в Лиге чемпионов, сообщает Fanatik.

Читайте также:

Контракт Роберта Левандовского с каталонским клубом истекает летом 2026 года, но турецкая сторона рассчитывает начать переговоры уже в следующем году. По данным источника, "Галатасарай" готов предложить 35-летнему форварду краткосрочный контракт с крупным бонусом за переход и роль лидера команды. 

Левандовский готов к смене обстановки

Руководство "Барселоны" пока не комментирует интерес к игроку, однако не исключает возможности расставания, если польский форвард решит завершить карьеру в чемпионате с менее напряженным графиком. В Турции же верят, что приезд Левандовского станет самым громким трансфером лета и привлечет внимание всей Европы. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский в сборной Польши. Фото: Reuters/Ints Kalnins

Левандовский перешел в "Барселону" летом 2022 года из мюнхенской "Баварии" за 45 млн евро. В нынешнем сезоне поляк провел 10 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет около 15 млн евро. "Барселона" под руководством Ханса Флика идёт на втором месте в Ла Лиге, уступая лишь "Реалу" и готовясь к ключевым матчам осени. 

Напомним, известный французский тренер похвалил Руслана Малиновского за игру в сборной Украины. 

Футболист французского "ПСЖ" Усман Дембеле требует повышения зарплаты почти в два раза. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
