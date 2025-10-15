Видео
Дата публикации 15 октября 2025 18:55
Матч Барселона - Вильярреал в Майами вызвал возмущение среди футболистов
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта (по центру). Фото: Reuters

Ла Лига объявила, что матч 17-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Вильярреалом" состоится 20 декабря на стадионе "Хард Рок" в Майами, США. Это будет первый официальный матч европейской лиги за океаном после разрешения УЕФА.

Несмотря на привлекательность матча для спонсоров, может возникнуть конфликт организаторов с игроками клубов, сообщил портал AS.

Игроки Барселоны
Игроки "Барселоны". Фото: Reuters

Почему игрокам не понравится этот матч

Источник рассказал, что президенты "Вильярреала" Фернандо Роиг, "Барселоны" Жоан Лапорта и глава Ла Лиги Хавьер Тебас проигнорировали встречу с капитанами команд перед принятием решения.

Встреча должна была уточнить детали: распределение доходов (20-30 млн евро), права игроков, график подобных матчей. Капитаны возмущены, поскольку у игроков и без перелетов в США очень тяжелый сезон с матчами чемпионата, еврокубков, Кубка Короля и матчами за сборные.

Также стало известно, что "Вильярреал" компенсирует фанатам бесплатный перелет и билеты в Майами или предоставит скидку 30% на абонемент.

футбол Барселона Испанская Ла Лига Вильярреал Жоан Лапорта
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
