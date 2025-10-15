Матч Барселона – Вільярреал у Маямі викликав обурення серед футболістів

Президент "Барселони" Жоан Лапорта (по центру). Фото: Reuters

Ла-Ліга оголосила, що матч 17-го туру чемпіонату Іспанії між "Барселоною" та "Вільярреалом" відбудеться 20 грудня на стадіоні "Хард Рок" у Маямі, США. Це буде перший офіційний матч європейської ліги за океаном після дозволу УЄФА.

Попри привабливість матчу для спонсорів, може виникнути конфлікт організаторів з гравцями клубів, повідомив портал AS.

Гравці "Барселони". Фото: Reuters

Чому гравцям не сподобається цей матч

Джерело розповіло, що президенти "Вільярреала" Фернандо Роіг, "Барселони" Жоан Лапорта та глава Ла-Ліги Хав’єр Тебас проігнорували зустріч із капітанами команд перед ухваленням рішення.

Зустріч мала уточнити деталі: розподіл доходів (20-30 млн євро), права гравців, графік подібних матчів. Капітани обурені, оскільки у гравців й без перельотів в США дуже важкий сезон з матчами чемпіонату, єврокубків, Кубку Короля та матчами за збірні.

Також стало відомо, що "Вільярреал" компенсує фанатам безкоштовний переліт і квитки в Маямі або надасть знижку 30% на абонемент.

