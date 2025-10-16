У Дембеле начались проблемы в ПСЖ

Усман Дембеле с главным тренером "ПСЖ" Луисом Энрике. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

В карьере футболиста сборной Франции Усмана Дембеле может наступить период неудач. Обладатель Золотого мяча-2025 рискует навлечь на себя гнев руководства "ПСЖ".

Дембеле просит у клуба увеличение зарплаты, а его семья ведет себя агрессивно по отношению к "ПСЖ", сообщает L'Equipe.

Предыдущий год стал триумфальным для 28-летнего Усмана Дембеле. Француз стал лидеров "ПСЖ", завоевал Кубок чемпионов и получил самую престижную награду в мире футбола. Однако на этом хорошие события в карьере игрока могут закончиться.

Что происходит с Дембеле

Усман попросил клуб увеличить его зарплату. Дембеле получает 18 млн евро в год, но хочет оклад на уровне Неймара и Мбаппе, когда они выступали в "ПСЖ". В то время звезды клуба получали 30 млн евро.

Усман Дембеле с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Руководство клуба отказывается повышать зарплату Дембеле. При этом семья и окружение игрока настоятельно советуют ему действовать более агрессивно. Может дойти до того, что футболист начнет саботировать тренировки, что наверняка вызовет гнев боссов клуба.

Отступные Дембеле составляют 100 млн евро. Лишь некоторые клубы могли бы позволить себе трансфер Усмана, но пока никто не объявлял об интересе к футболисту.

