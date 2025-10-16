Відео
Головна Спорт Родина Дембеле почала шантажувати керівництво ПСЖ

Родина Дембеле почала шантажувати керівництво ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 11:01
У Дембеле почалися проблеми в ПСЖ
Усман Дембеле з головним тренером "ПСЖ" Луїсом Енріке. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

У кар'єрі футболіста збірної Франції Усмана Дембеле може настати період невдач. Володар Золотого м'яча-2025 ризикує накликати на себе гнів керівництва "ПСЖ".

Дембеле просить у клубу збільшення зарплати, а його сім'я поводиться агресивно щодо "ПСЖ", повідомляє L'Equipe.

Читайте також:

Попередній рік став тріумфальним для 28-річного Усмана Дембеле. Француз став лідером "ПСЖ", завоював Кубок чемпіонів та отримав найпрестижнішу нагороду у світі футболу. Однак на цьому хороші події в кар'єрі гравця можуть закінчитися.

Що відбувається з Дембеле

Усман попросив клуб збільшити його зарплату. Дембеле отримує 18 млн євро на рік, але хоче оклад на рівні Неймара та Мбаппе, коли вони виступали в "ПСЖ". У той час зірки клубу отримували 30 млн євро.

Усман Дембеле
Усман Дембеле з Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Керівництво клубу відмовляється підвищувати зарплату Дембеле. При цьому сім'я та оточення гравця настійно радять йому діяти агресивніше. Може дійти до того, що футболіст почне саботувати тренування, що напевно викличе гнів босів клубу.

Відступні Дембеле становлять 100 млн євро. Лише деякі клуби могли б дозволити собі трансфер Усмана, але поки ніхто не оголошував про інтерес до футболіста.

Нагадаємо, "Рома" готова віддати Артема Довбика в оренду до кінця сезону відомому клубу.

Патрік Вієйра здивував словами про Руслана Маліновського після матчів за збірну України.

Дружина Анатолія Трубіна показала струнку фігуру у відвертому вбранні. 

спорт футбол ПСЖ Збірна Франції з футболу Усман Дембеле
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
