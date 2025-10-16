Тайсон Ф'юрі розповів, чому хоче третій бій з Усиком

Тайсон Ф'юрі у 2025 році. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Британський промоутер Френк Воррен підтвердив, що Тайсон Ф'юрі не збирається завершувати кар'єру. За його словами, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, як і раніше, мотивований і має намір повернутися на ринг у 2026 році.

Головна мета Ф'юрі залишається незмінною — третій бій з Олександром Усиком, повідомляє The Ring.

Френк Воррен зазначив, що Тайсон Ф'юрі часто говорить саме про цей поєдинок та розглядає його як спосіб повернути собі звання найкращого суперважковаговика планети. Промоутер також заявив, що організацію трилогії обговорюють із представниками Саудівської Аравії, де відбувалися попередні зустрічі боксерів.

Тайсон Ф'юрі з колишнім футболістом Вейном Руні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Бій Усик — Ф'юрі 3

Раніше глава саудівського Управління з питань розваг Туркі Аль-Шейх підтвердив, що хоче бачити Ф'юрі в новому грандіозному шоу, натякнувши саме на продовження протистояння з українцем. Цей бій може стати ключовою подією наступного року, якщо сторони зможуть узгодити фінансові умови та дату.

"Я живу заради боїв, і реванш з Усиком — це те, чого я дійсно хочу. Минулого разу не вийшло, але я знаю, що можу повернути собі все. Ми — два найкращі боксери епохи, і фанати заслуговують на трилогію. Я повернуся, щоб показати, хто справжній цар рингу", — заявив Тайсон Ф'юрі.

Два перші бої між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі завершилися перемогами українця рішенням суддів. У травні 2024 року Усик завоював титул абсолютного чемпіона світу, перемігши Ф'юрі в напруженому поєдинку, а восени того ж року підтвердив свою перевагу, вигравши в реванші. Після цих зустрічей британець узяв паузу, але тепер має намір повернутися, щоб завершити історію трилогії.

Після поразок від Усика британець узяв тривалу паузу, відмовившись від публічних виступів і навіть тимчасово припинивши тренування. Однак останні місяці він активно працює в залі під керівництвом нового наставника Енді Лі, з яким готується повернути фізичну форму та мотивацію. Ф'юрі провів декілька спарингів у Манчестері та вже скинув понад десять кілограмів. Його повернення планується на весну 2026 року.

