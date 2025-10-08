Френк Воррен оголосив, коли повернеться Тайсон Ф’юрі

Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує залишатись без роботи. Він давно зробив заяву про повернення, але вже тривалий час знаходиться без бою.

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен повідомив, коли повернеться його підопічний, передає портал The Ring.

Реклама

Читайте також:

Ф'юрі планує повернутись

Воррен заявив, що його підопічний має намір повернутися на ринг у 2026 році.

"Я говорив з ним минулого тижня. Він сказав, що збирається повернутися і провести бій наступного року. Тайсон хоче повернутися", — сказав промоутер.

Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025-го після двох поразок від Олександра Усика, але вже влітку натякав на реванш.

Воррен підтвердив, що "Циганський король" налаштований на бій у 2026-му та розглядає бої проти Усика або Ентоні Джошуа.

"Ми сядемо і обговоримо, коли він буде готовий", — додав промоутер.

Нагадаємо, в Європі з'явився кандидат для київського "Динамо" — це гравець атаки.

Український нападник Артем Довбик зазнав булінгу від журналістів.