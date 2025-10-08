Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Промоутер Ф'юрі оголосив дату повернення Тайсона на ринг

Промоутер Ф'юрі оголосив дату повернення Тайсона на ринг

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 23:59
Френк Воррен оголосив, коли повернеться Тайсон Ф’юрі
Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує залишатись без роботи. Він давно зробив заяву про повернення, але вже тривалий час знаходиться без бою.

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен повідомив, коли повернеться його підопічний, передає портал The Ring.

Реклама
Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tyson Fury (@tysonfury)

Ф'юрі планує повернутись

Воррен заявив, що його підопічний має намір повернутися на ринг у 2026 році.

"Я говорив з ним минулого тижня. Він сказав, що збирається повернутися і провести бій наступного року. Тайсон хоче повернутися", — сказав промоутер.

Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри в січні 2025-го після двох поразок від Олександра Усика, але вже влітку натякав на реванш.

Воррен підтвердив, що "Циганський король" налаштований на бій у 2026-му та розглядає бої проти Усика або Ентоні Джошуа.

"Ми сядемо і обговоримо, коли він буде готовий", — додав промоутер.

Нагадаємо, в Європі з'явився кандидат для київського "Динамо" — це гравець атаки.

Український нападник Артем Довбик зазнав булінгу від журналістів.

бокс Тайсон Ф'юрі суперважка вага професійний бокс боксер
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації