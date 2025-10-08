Видео
Україна
Дата публикации 8 октября 2025 23:59
Фрэнк Уоррен объявил, когда вернется Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает оставаться без работы. Он давно сделал заявление о возвращении, но уже длительное время находится без боя.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, когда вернется его подопечный, передает портал The Ring.

A post shared by Tyson Fury (@tysonfury)

Фьюри планирует вернуться

Уоррен заявил, что его подопечный намерен вернуться на ринг в 2026 году.

"Я говорил с ним на прошлой неделе. Он сказал, что собирается вернуться и провести бой в следующем году. Тайсон хочет вернуться", — сказал промоутер.

Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025-го после двух поражений от Александра Усика, но уже летом намекал на реванш.

Уоррен подтвердил, что "Цыганский король" настроен на бой в 2026-м и рассматривает бои против Усика или Энтони Джошуа.

"Мы сядем и обсудим, когда он будет готов", — добавил промоутер.

Напомним, в Европе появился кандидат для киевского "Динамо" — это игрок атаки.

Украинский нападающий Артем Довбик подвергся буллингу от журналистов.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
