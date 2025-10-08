Фрэнк Уоррен объявил, когда вернется Тайсон Фьюри

Промоутер Фьюри объявил дату возвращения Тайсона на ринг
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает оставаться без работы. Он давно сделал заявление о возвращении, но уже длительное время находится без боя.
Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, когда вернется его подопечный, передает портал The Ring.
Фьюри планирует вернуться
Уоррен заявил, что его подопечный намерен вернуться на ринг в 2026 году.
"Я говорил с ним на прошлой неделе. Он сказал, что собирается вернуться и провести бой в следующем году. Тайсон хочет вернуться", — сказал промоутер.
Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025-го после двух поражений от Александра Усика, но уже летом намекал на реванш.
Уоррен подтвердил, что "Цыганский король" настроен на бой в 2026-м и рассматривает бои против Усика или Энтони Джошуа.
"Мы сядем и обсудим, когда он будет готов", — добавил промоутер.
