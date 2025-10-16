Видео
Спорт

Армия
Видео

Дата публикации 16 октября 2025 13:31
Тайсон Фьюри рассказал, почему хочет третий бой с Усиком
Тайсон Фьюри в 2025 году. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Британский промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что Тайсон Фьюри не собирается завершать карьеру. По его словам, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по-прежнему мотивирован и намерен вернуться на ринг в 2026 году.

Главная цель Фьюри остается прежней — третий бой с Александром Усиком, сообщает The Ring.

Фрэнк Уоррен отметил, что Тайсон Фьюри часто говорит именно об этом поединке и рассматривает его как способ вернуть себе звание лучшего супертяжеловеса планеты. Промоутер также заявил, что организация трилогии обсуждается с представителями Саудовской Аравии, где проходили предыдущие встречи боксеров. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри с бывшим футболистом Уэйном Руни. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Бой Усик — Фьюри 3

Ранее глава саудовского Управления по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх подтвердил, что хочет видеть Фьюри в новом грандиозном шоу, намекнув именно на продолжение противостояния с украинцем. Этот бой может стать ключевым событием следующего года, если стороны смогут согласовать финансовые условия и дату.

"Я живу ради боев, и реванш с Усиком — это то, чего я действительно хочу. В прошлый раз не получилось, но я знаю, что могу вернуть себе все. Мы — два лучших боксера эпохи, и фанаты заслуживают трилогию. Я вернусь, чтобы показать, кто настоящий царь ринга", — заявил Тайсон Фьюри.

Два первых боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри завершились победами украинца решением судей. В мае 2024 года Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира, победив Фьюри в напряженном поединке, а осенью того же года подтвердил своё превосходство, выиграв в реванше. После этих встреч британец взял паузу, но теперь намерен вернуться, чтобы завершить историю трилогии. 

После поражений от Усика британец взял длительную паузу, отказавшись от публичных выступлений и даже временно прекратив тренировки. Однако последние месяцы он активно работает в зале под руководством нового наставника Энди Ли, с которым готовится вернуть физическую форму и мотивацию. Фьюри провел несколько спаррингов в Манчестере и уже сбросил более десяти килограммов. Его возвращение планируется на весну 2026 года. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
