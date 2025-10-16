Видео
Україна
Усик назвал секрет побед и спортивного долголетия

Усик назвал секрет побед и спортивного долголетия

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 19:31
обновлено: 19:43
Усик раскрыл свой главный секрет и дал важный совет спортсменам
Александр Усик во время форума. Кадр из видео

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик объяснил, что заставляет его упрямо идти к цели. Он сравнил мотивацию с дисциплиной на собственном примере.

Усик посетил Киевский международный экономический форум и дал совет украинцам, которые мечтают добиться успеха на любом, не только спортивном поприще, сообщает портал Новини.LIVE

В четверг, 16 октября, один из самых известных украинских спортсменов Александр Усик выступил в роли спикера на столичном экономическом форуме. Чемпиону задали много вопросов, на каждый из которых он ответил обстоятельно и откровенно. 

Александр Усик
Александр Усик отвечает на вопросы. Кадр из видео

Что помогает Усику побеждать 

Украинский спортсмен отдельно отметил важность стратегии подготовки. Если ее нет, объяснил чемпион, то надо импровизировать, причем делать это по-настоящему хорошо. А вот мотивацию в спорте Александр не ставит на первое место. 

"У меня есть дисциплина, а не мотивация. Это важно, есть отличие. Мотивированный человек может в один момент устать и начать жаловаться самому себе, искать причину исчезновения мотивации. У меня такого нет. Есть режим. Я знаю, что надо встать, собраться, стартовать и начать работать", — заявил Усик.

Также чемпион признал, что ему тоже бывает тяжело. Однако он никогда этого не показывает, поскольку уверен, что такой ситуацией может воспользоваться соперник. 

Напомним, ранее Тайсон Фьюри подтвердил, что планирует в третий раз выйти в ринг против Александра Усика. 

Между тем польский форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский выбрал команду, в которую перейдет летом. 

спорт Александр Усик бокс мотивация украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
