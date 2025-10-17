Усик объяснил, что ждет от боя с Итаумой

Александр Усик отвечает на вопросы. Кадр из видео

Чемпион мира по боксу Александр Усик поделился мнением о возможном поединке с одним из лучших спортсменов мира. Украинец сделал вид, что опасается противостоять Мозесу Итауме.

Усик подтвердил, что может выйти на ринг с британцем, сообщает портал Новини.LIVE.

В четверг, 16 октября, Александр Усик стал гостем Киевского международного экономического форума и в кулуарах ответил на несколько вопросов о продолжении карьеры. Спортсмен не собирается покидать ринг в ближайшее время и уже готовится к новым поединкам.

Мозес Итаума готовится к поединку. Фото: instagram.com/m.itauma/

Будет ли бой Усика с Итаумой

Украинский боксер опроверг информацию о том, что может стать политиком. Он заявил, что не хочет столкнуться с негативной реакцией соотечественников по поводу такого перехода.

Вместо этого Усик подтвердил, что находится в тренировочном режиме и каждый день работает, чтобы набрать оптимальную форму. Он прокомментировал слухи и о возможном бое с молодым непобедимым британцем Мозесом Итаумой.

"Тренируюсь, чтобы выйти на ринг в следующем году и с Божьей помощью завоевать победу. С кем? Хотел вам быстро придумать ответ на этот вопрос. С Итаумой биться не буду. Он же молодой, еще "напинает" мне, хотя говорил, что дедушек не бьет", — отшутился Усик.

Чемпион заявил, что ведутся переговоры об организации боя, но имя соперника Александр пока не может назвать. При этом 38-летний Усик заявил, что будет боксировать до 41 года.

