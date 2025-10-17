Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик объяснил, что думает про бой с Итаумой

Усик объяснил, что думает про бой с Итаумой

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 09:37
обновлено: 09:38
Усик объяснил, что ждет от боя с Итаумой
Александр Усик отвечает на вопросы. Кадр из видео

Чемпион мира по боксу Александр Усик поделился мнением о возможном поединке с одним из лучших спортсменов мира. Украинец сделал вид, что опасается противостоять Мозесу Итауме. 

Усик подтвердил, что может выйти на ринг с британцем, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В четверг, 16 октября, Александр Усик стал гостем Киевского международного экономического форума и в кулуарах ответил на несколько вопросов о продолжении карьеры. Спортсмен не собирается покидать ринг в ближайшее время и уже готовится к новым поединкам. 

Мозес Итаума
Мозес Итаума готовится к поединку. Фото: instagram.com/m.itauma/

Будет ли бой Усика с Итаумой 

Украинский боксер опроверг информацию о том, что может стать политиком. Он заявил, что не хочет столкнуться с негативной реакцией соотечественников по поводу такого перехода. 

Вместо этого Усик подтвердил, что находится в тренировочном режиме и каждый день работает, чтобы набрать оптимальную форму. Он прокомментировал слухи и о возможном бое с молодым непобедимым британцем Мозесом Итаумой. 

"Тренируюсь, чтобы выйти на ринг в следующем году и с Божьей помощью завоевать победу. С кем? Хотел вам быстро придумать ответ на этот вопрос. С Итаумой биться не буду. Он же молодой, еще "напинает" мне, хотя говорил, что дедушек не бьет", — отшутился Усик. 

Чемпион заявил, что ведутся переговоры об организации боя, но имя соперника Александр пока не может назвать. При этом 38-летний Усик заявил, что будет боксировать до 41 года. 

Напомним, ранее Александр Усик назвал секрет своей долгой и успешной спортивной карьеры. 

Также чемпион мира по боксу объяснил, что означает его легендарная фраза "don't push the horses". 

спорт Александр Усик бокс Мозес Итаума Бой Усик — Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации