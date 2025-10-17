В Бенфике рассказали, почему Моуринью отправил Трубина в запас

Анатолий Трубин на разминке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуринью подтвердил, что украинский голкипер Анатолий Трубин не сыграет в предстоящем матче Кубка Португалии против "Шавеша".

Наставник сообщил, что место в воротах займет резервный вратарь Самуэл Суареш, сообщил официальный сайт клуба.

Это решение связано с ротацией состава и желанием тренера дать игровое время дублерам. Моуринью отметил, что это не соревнование между Трубиным и Суарешем, а плановое решение, принятое исключительно для этого матча.

Анатолий Трубин и Александр Усик. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Украинец остается основным голкипером команды в Лиге чемпионов и чемпионате Португалии. За последние две недели он провёл два поединка подряд и, по информации клуба, получит краткосрочный отдых перед важными играми в национальном первенстве.

Почему Моуринью доверил место другому вратарю

Тренер подчеркнул, что верит в потенциал Суареша и хочет поддерживать баланс игрового времени между вратарями. Этот шаг позволит основному киперу сохранить свежесть и форму в долгосрочной перспективе сезона.

Матч третьего раунда Кубка Португалии "Шавеш" — "Бенфика" состоится 17 октября в 21:30 по киевскому времени. Анатолий Трубин в этом сезоне провел 9 матчей во всех турнирах, в пяти из которых сохранил ворота "на ноль".

