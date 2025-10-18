Судаков отдал две голевые передачи в победном матче Бенфики в Кубке

Судаков совершил два результативных действия за Бенфику
В матче 1/32 финала Кубка Португалии 2025/2026 "Бенфика" победила "Шавеш" из второго по силе дивизиона. С первых минут матча на поле вышел Георгий Судаков, а Анатолий Трубин остался на скамейке запасных.
"Бенфика" победила со счетом со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Судаков помог победить
Единственные два мяча в матче забил Вангелис Павлидис на 8-й и 79-й минутах. В обоих эпизодах последнюю передачу отдавал Судаков.
Трубин в этой игре уступил место в старте Самуэлу Соарешу, который допускал ошибки, но не пропустил.
Судаков вышел на поле после того, как в матче сборной Украины против Исландии получил травму плеча.
Статистический портал Sofa Score оценил игру Судакова на 7.5 балла. Выше у Павлидиса — 8.5 и Араухо — 8.1.
Напомним, абсолютный чемпион хевивейта Александр Усик прокомментировал значение своего популярного выражения.
Украинского нападающего Артема Довбика могут обменять на бывшую звезду "Аталанты".
Читайте Новини.LIVE!