Судаков отдал две голевые передачи в победном матче Бенфики в Кубке

Георгий Судаков. Фото: "Бенфика"

В матче 1/32 финала Кубка Португалии 2025/2026 "Бенфика" победила "Шавеш" из второго по силе дивизиона. С первых минут матча на поле вышел Георгий Судаков, а Анатолий Трубин остался на скамейке запасных.

"Бенфика" победила со счетом со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Судаков помог победить

Единственные два мяча в матче забил Вангелис Павлидис на 8-й и 79-й минутах. В обоих эпизодах последнюю передачу отдавал Судаков.

Трубин в этой игре уступил место в старте Самуэлу Соарешу, который допускал ошибки, но не пропустил.

Судаков вышел на поле после того, как в матче сборной Украины против Исландии получил травму плеча.

Статистический портал Sofa Score оценил игру Судакова на 7.5 балла. Выше у Павлидиса — 8.5 и Араухо — 8.1.

