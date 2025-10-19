Екатерина Усик сверкала на церемонии Golden Glove 2025 в прозрачном платье

Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Церемонию чествования героев современности Golden Glove 2025 посетили Александр и Екатерина Усики. Боксер получил специальную премию за вклад в развитие спорта и вдохновение для миллионов украинцев.

На событие обратила внимание и Екатерина Усик, которая поразила своим элегантным образом, сообщил портал Новини.LIVE.

Андрей Шевченко, Екатерина Усик и Владимир Кличко. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Во время церемонии Golden Glove 2025 отмечают медиков, педагогов, волонтеров, художников, спортсменов, предпринимателей и блогеров, которые меняют мир к лучшему.

Все увидели белье Екатерины Усик

Екатерина привлекла внимание смелым образом. Она выбрала черное платье с высоким воротником и длинными рукавами. Самым главным элементом была его прозрачность.

Ткань была частично прозрачной, что позволяло увидеть бюстгальтер и частично трусики, создавая откровенный, но элегантный эффект.

Андрей Шевченко, Екатерина Усик, Александр Усик и Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Дополнили лук золотыми серьгами, классическими часами на запястье и маленькой черной сумочкой-клатчем.

