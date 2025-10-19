Видео
Жена Усика появилась на церемонии в прозрачном платье — фото

Дата публикации 19 октября 2025 09:47
обновлено: 10:19
Екатерина Усик сверкала на церемонии Golden Glove 2025 в прозрачном платье
Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Церемонию чествования героев современности Golden Glove 2025 посетили Александр и Екатерина Усики. Боксер получил специальную премию за вклад в развитие спорта и вдохновение для миллионов украинцев.

На событие обратила внимание и Екатерина Усик, которая поразила своим элегантным образом, сообщил портал Новини.LIVE.

Андрей Шевченко, Екатерина Усик и Владимир Кличко. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Во время церемонии Golden Glove 2025 отмечают медиков, педагогов, волонтеров, художников, спортсменов, предпринимателей и блогеров, которые меняют мир к лучшему.

Все увидели белье Екатерины Усик

Екатерина привлекла внимание смелым образом. Она выбрала черное платье с высоким воротником и длинными рукавами. Самым главным элементом была его прозрачность.

Ткань была частично прозрачной, что позволяло увидеть бюстгальтер и частично трусики, создавая откровенный, но элегантный эффект.

Катерина Усик
Андрей Шевченко, Екатерина Усик, Александр Усик и Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Дополнили лук золотыми серьгами, классическими часами на запястье и маленькой черной сумочкой-клатчем.

Напомним, ранее Усик поделился секретом воспитания своих детей и финансовой грамотности.

Также Усик раскрыл весь смысл фразы, которая стала крылатой в мире бокса.

Александр Усик бокс Екатерина Усик украинские боксеры жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
