Усик рассказал, как воспитывать детей и за что платит им деньги

Усик рассказал, как воспитывать детей и за что платит им деньги

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 18:02
обновлено: 18:40
Усик рассказал, как воспитывает детей и обучает их финансовой грамотности
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик воспитывает четверых детей — две дочери и двух сыновей. В воспитании он акцентирует на их финансовой грамотности.

О воспитании детей Усик рассказал во время Киевского международного экономического форума, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Как Усик воспитывает детей

По словам Усика, он не копирует методы своих родителей, а формирует собственный подход, особенно с сыновьями, но применяет принципы дисциплины, которым его учил отец. С дочерьми же он действует мягче, слушает их желания, чтобы помочь реализовать мечты.

"Я думаю, что есть много способов воспитания детей. За столько лет я немного наблюдаю за этим. Вспоминаю, что говорил мне отец, что говорила мама. И сейчас, когда у меня уже есть дети, я спрашиваю себя: говорю ли я так же, поступаю ли так же? Нет. Я делаю по-своему — так, как решил сам.

Да, в некоторых моментах я поступаю так, как когда-то учил меня отец — особенно с сыновьями. Но с дочерьми — иначе. Я наблюдаю за ними, слушаю их, потому что хочу понять, чего они хотят, и помочь им в этом", — рассказал Усик.

Александр отметил, что до 14–15 лет детей нужно в определённой степени направлять, объясняя, что можно, а что нельзя. По его мнению, если дать ребёнку полную свободу, он часто выберет бездействие, ведь мозг стремится к удовольствию, а не к труду. Поэтому боксер считает важным напоминать о обязанностях и приучать к дисциплине, особенно мальчиков.

"В наше время — сейчас уже 2021 год — мы многое знаем. Но правильно это или неправильно — не всегда понимаем.

С детьми у меня всё просто. Моя задача — воспитать их так, чтобы в 18–21 год они могли жить без меня, без моей помощи. Да, я могу быть рядом, помочь, если нужно. Но они должны иметь своё дело, свою цель", — отметил украинец.

Усик подчеркнул, что детей нужно занимать полезными делами — изучением языков, учебой и путешествиями. Если нет возможности выезжать за границу, то поездки по Украине тоже имеют большую пользу, ведь горы, леса, села и реки помогают детям познавать мир и развиваться.

По словам боксера, когда ребенок видит, что отец чем-то интересуется, он начинает подражать ему. Усик добавил, что дети перенимают даже бытовые привычки — например, могут повторять за взрослыми, которые неправильно переходят дорогу.

"Если дома вы берете книгу и читаете — ребенок, возможно, не будет читать сразу, но он запомнит, что вы читаете.

Встаю утром, молюсь — прибегает младший, тоже становится рядом. Это пример.

Ребенок смотрит, как вы общаетесь с мамой, с другими людьми, даже с теми, кто помогает вам дома. Если вы вежливы, благодарны — он будет поступать так же. Это круг, который постоянно повторяется. Как вы — так и они", — сказал боксер.

Дети должны разбираться в финансах

Также Александр подчеркнул, что детей нужно с ранних лет приучать к труду, чтобы во взрослом возрасте они умели сами себя мотивировать.

"Я говорю своим сыновьям: "У вас осталось 10 лет, чтобы подготовиться". Потому что потом — учеба, работа, самостоятельная жизнь.

Я купил им две книги — "Мой первый миллион" и "Мои инвестиции", рассчитанные на детей до 14 лет. Если мы хотим, чтобы наши дети понимали финансовую грамотность — нужно учить этому с детства. В школе, к сожалению, этого не делают", — добавил чемпион.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
