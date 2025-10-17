Усик розповів, як виховує дітей і навчає їх фінансової грамотності

Усик розповів, як виховувати дітей і за що платить їм гроші
Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик виховує чотирьох дітей — дві доньки та двох синів. У вихованні він акцентує на їх фінансовій грамотності.
Про виховання дітей Усик розповів під час Київського міжнародного економічного форуму, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Як Усик виховує дітей
За словами Усика, він не копіює методи своїх батьків, а формує власний підхід, особливо з синами, але застосовує принципи дисципліни, навчені батьком. З доньками ж він діє м’якше, слухає їхні бажання, щоб допомогти реалізувати мрії.
"Я думаю, що є багато способів виховання дітей. За стільки років я трохи спостерігаю за цим. Згадую, як батько казав мені, як мама казала мені. І зараз, коли в мене вже є діти, я запитую себе: чи кажу я так само, чи роблю так само? Ні. Я роблю по-своєму — так, як я сам собі вирішив.
Так, у деяких моментах я дію так, як мене колись навчав батько — особливо зі синами. Але з доньками — інакше. Я спостерігаю за ними, слухаю їх, тому що хочу зрозуміти, чого вони хочуть, і допомогти їм у цьому", — розповів Усик.
Олександр зазначив, що до 14–15 років дітей потрібно певною мірою спрямовувати, пояснюючи, що можна, а що ні. На його думку, якщо дати дитині повну свободу, вона часто обере бездіяльність, адже мозок прагне задоволення, а не праці. Саме тому він вважає, що важливо нагадувати про обов’язки та привчати до дисципліни, особливо хлопців.
"У наш час — зараз уже 2021 рік — ми багато всього знаємо. Але правильно це чи неправильно — не завжди розуміємо.
З дітьми в мене все просто. Моє завдання — виховати їх так, щоб у 18–21 рік вони могли жити без мене, без моєї допомоги. Так, я можу бути поруч, допомогти, якщо треба. Але вони повинні мати власну справу, свою мету", — зазначив українець.
Усик наголосив, що дітей потрібно займати корисними справами — вивченням мов, навчанням і подорожами. Якщо немає змоги їхати за кордон, то подорожі Україною також мають велику користь, адже гори, ліси, села та річки допомагають дітям пізнавати світ і розвиватися.
За словами боксера, коли дитина бачить, що батько чимось цікавиться, вона починає наслідувати його. Усик додав, що діти переймають навіть звички з побуту — наприклад, можуть повторювати за дорослими, які неправильно переходять дорогу.
"Якщо вдома ви берете книжку і читаєте — дитина, можливо, не читатиме одразу, але вона запам’ятає, що ви читаєте.
Стою зранку, молюся — прибігає молодший, теж стає поруч. Це приклад.
Дитина дивиться, як ви спілкуєтеся з мамою, з іншими людьми, навіть з тими, хто допомагає вам удома. Якщо ви ввічливі, вдячні — вона так само буде робити. Це коло, яке постійно повторюється. Як ви — так і вони", — сказав боксер.
Діти мають розумітись на фінансах
Також Олександр наголосив, що дітей слід змалку привчати до праці, щоб у дорослому віці вони самі вміли себе мотивувати.
"Я кажу своїм синам: "Вам залишилось 10 років, щоб підготуватись". Бо потім — освіта, робота, самостійне життя.
Я купив їм дві книжки — "Мій перший мільйон" і "Мої інвестиції", розраховані на дітей до 14 років. Якщо хочемо, щоб наші діти розуміли фінансову грамотність — треба навчати цього з дитинства. У школі, на жаль, цього не роблять", — додав чемпіон.
