Катерина Усик виблискувала на церемонії Golden Glove 2025 в прозорій сукні

Дружина Усика з'явилася на церемонії в прозорій сукні — фото
Церемонію вшанування героїв сьогодення Golden Glove 2025 відвідали Олександр та Катерина Усики. Боксер отримав спеціальну премію за внесок у розвиток спорту та натхнення для мільйонів українців.
На подію звернула увагу й Катерина Усик, яка вразила своїм елегантним образом, повідомив портал Новини.LIVE.
Під час церемонії Golden Glove 2025 відзначають медиків, освітян, волонтерів, митців, спортсменів, підприємців і блогерів, які змінюють світ на краще.
Всі побачили білизну Катерини Усик
Катерина привернула увагу сміливим образом. Вона обрала чорну сукню з високим коміром і довгими рукавами. Найголовнішим елементом була її прозорість.
Тканина була частково прозорою, що давало змогу побачити бюстгальтер і частково трусики, створюючи відвертий, але елегантний ефект.
Доповнили лук золотими сережками, класичним годинником на зап’ястку та маленькою чорною сумочкою-клатчем.
