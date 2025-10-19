Катерина Усик виблискувала на церемонії Golden Glove 2025 в прозорій сукні

Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Церемонію вшанування героїв сьогодення Golden Glove 2025 відвідали Олександр та Катерина Усики. Боксер отримав спеціальну премію за внесок у розвиток спорту та натхнення для мільйонів українців.

На подію звернула увагу й Катерина Усик, яка вразила своїм елегантним образом, повідомив портал Новини.LIVE.

Андрій Шевченко, Катерина Усик та Володимир Кличко. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Під час церемонії Golden Glove 2025 відзначають медиків, освітян, волонтерів, митців, спортсменів, підприємців і блогерів, які змінюють світ на краще.

Всі побачили білизну Катерини Усик

Катерина привернула увагу сміливим образом. Вона обрала чорну сукню з високим коміром і довгими рукавами. Найголовнішим елементом була її прозорість.

Тканина була частково прозорою, що давало змогу побачити бюстгальтер і частково трусики, створюючи відвертий, але елегантний ефект.

Андрій Шевченко, Катерина Усик, Олександр Усик та Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Доповнили лук золотими сережками, класичним годинником на зап’ястку та маленькою чорною сумочкою-клатчем.

