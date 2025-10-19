Відео
Головна Спорт Дружина Усика з'явилася на церемонії в прозорій сукні — фото

Дружина Усика з'явилася на церемонії в прозорій сукні — фото

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 09:47
Оновлено: 10:19
Катерина Усик виблискувала на церемонії Golden Glove 2025 в прозорій сукні
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Церемонію вшанування героїв сьогодення Golden Glove 2025 відвідали Олександр та Катерина Усики. Боксер отримав спеціальну премію за внесок у розвиток спорту та натхнення для мільйонів українців.

На подію звернула увагу й Катерина Усик, яка вразила своїм елегантним образом, повідомив портал Новини.LIVE.

Катерина Усик
Андрій Шевченко, Катерина Усик та Володимир Кличко. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Під час церемонії Golden Glove 2025 відзначають медиків, освітян, волонтерів, митців, спортсменів, підприємців і блогерів, які змінюють світ на краще.

Всі побачили білизну Катерини Усик

Катерина привернула увагу сміливим образом. Вона обрала чорну сукню з високим коміром і довгими рукавами. Найголовнішим елементом була її прозорість.

Тканина була частково прозорою, що давало змогу побачити бюстгальтер і частково трусики, створюючи відвертий, але елегантний ефект.

Катерина Усик
Андрій Шевченко, Катерина Усик, Олександр Усик та Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Доповнили лук золотими сережками, класичним годинником на зап’ястку та маленькою чорною сумочкою-клатчем.

Нагадаємо, раніше Усик поділився секретом виховання своїх дітей та фнансової грамотності.

Також Усик розкрив весь сенс фрази, яка стала крилатою у світі боксу.

Олександр Усик бокс Катерина Усик українські боксери дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
