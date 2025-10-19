Відео
Саленко назвав двох тренерів на заміну Шовковському в Динамо

Саленко назвав двох тренерів на заміну Шовковському в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 15:55
Оновлено: 16:28
Саленко закликав звільнити Шовковського та назвав тренерів для Динамо
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" в УПЛ знаходиться на серії з п'яти матчів без перемог. Через ці невдалі результати у суспільстві назріває питання щодо звільнення головного тренера Олександра Шовковського.

Активно виступає за звільнення Шовковського ексгравець "Динамо" Олег Саленко, повідомив портал Meta.ua.

Читайте також:
Олег Саленко
Олег Саленко. Фото: кадр з відео

Саленко пропонує заміни для Шовковського

Колишній форвард київського "Динамо" вважає, що головна проблема "Динамо" у відсутності згуртованості між гравцями та тренерським штабом Шовковського, що призводить до браку результатів.

Він вважає, що команді також потрібний жорсткий тренер, адже Шовковському цього бракує.

"Є поняття колективу, і це стосується не лише гравців, а й тренерського штабу. У "Динамо" зараз цього, на жаль, немає. Тому й немає результату. Все просто", — заявив Саленко.

За словами колишнього бомбардира, команді бракує агресивності незалежно від суперника, а європейське реноме клубу давно втрачене. Саленко пропонує замінити Шовковського на Юрія Максимова або Юрія Калитвинцева, які здатні відновити дисципліну та виправити ситуацію.

Нагадаємо, раніше своїх трьох кандидатів на заміну Шовковському назвав відомий експерт Віктор Леоненко.

Дружина абсолютного чемпіона в хевівейті Олександра Усика Катерина показала свої трусики на церемонії нагородження.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко вразила своїх шанувальників осіннім образом.

футбол Динамо Олександр Шовковський Юрій Максимов Юрій Калитвинцев Олег Саленко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
