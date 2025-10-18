Відео
Головна Спорт Леоненко запропонував Суркісу тренерів замість Шовковського

Леоненко запропонував Суркісу тренерів замість Шовковського

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 22:00
Оновлено: 22:10
Леоненко назвав трьох кандидатів на заміну Шовковському в Динамо
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" не може перемогти упродовж п'яти матчів в УПЛ. В останній грі вони розписали нічию із "Зорею" (1:1).

Про можливу заміну головному тренеру Олександру Шовковському висловився експерт Віктор Леоненко в коментарі порталу Sport-Express.

Читайте також:
Виктор Леоненко
Віктор Леоненко. Фото: кадр з відео

Нова заміна для Шовковського

Леоненко назвав несподіваних кандидатів на посаду, але ззі всіма він перетинався в "Динамо".

За словами Леоненка, "Динамо" можуть очолити колишні гравці клубу Анатолій Безсмертний, який нині тренує "Вікторію" Суми, Юрій Мороз або Олександр Заваров, що наразі працює селекціонером клубу.

При цьому, Леоненко заявив, що президент "Динамо" Ігор Суркіс нікого не слухає.

"Я радити і робити чужу роботу не хочу, тим більше Суркіс нікого не слухає. Пам’ятаєте, як він говорив, що динамівських сердець на чолі команди вже не буде, а тут — Шовковського призначив. Нехай сам думає і вибирає", — зазначив експерт.

Леоненко наголосив, що не варто недооцінювати українських фахівців, які є не гіршими за іноземців.

Динамо Ігор Суркіс Олександр Шовковський Григорій Суркіс Віктор Леоненко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
