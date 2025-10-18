ПСЖ продасть Сафонова через конфлікт з українцем Забарним

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов може залишити паризький клуб уже взимку. Причиною можливого трансферу став український захисник Ілля Забарний.

Як повідомляє портал Live Foot, спортивний директор "ПСЖ" Луїш Кампуш активно шукає нову команду для Сафонова, щоб оформити його продаж у січні.

Реклама

Читайте також:

Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Забарний та Сафонов не знайшли спільної мови

За інформацією джерел, рішення не пов’язане з рівнем гри чи професійними якостями воротаря. Основна причина — політична напруга, пов’язана з війною в Україні.

Керівництво клубу намагалося налагодити взаємини між Сафоновим і Забарним, але кілька місяців спільної роботи показали, що українцю некомфортно поруч із російським футболістом.

У підсумку "ПСЖ" вирішив розлучитися із Сафоновим, щоб створити сприятливіші умови для адаптації Забарного в команді.

Сафонов наразі також згодний на трансфер, оскільки цього сезону не зіграв жодної хвилини.

Нагадаємо, українська красуня Юлія Левченко вразила осіннім образом.

Також український півзахисник Георгій Судаков приніс "Бенфіці" перемогу у Кубку Португалії.