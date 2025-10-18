Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Забарний відчуває дискомфорт через тренування з росіянином

Забарний відчуває дискомфорт через тренування з росіянином

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 11:58
Оновлено: 13:05
ПСЖ продасть Сафонова через конфлікт з українцем Забарним
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов може залишити паризький клуб уже взимку. Причиною можливого трансферу став український захисник Ілля Забарний.

Як повідомляє портал Live Foot, спортивний директор "ПСЖ" Луїш Кампуш активно шукає нову команду для Сафонова, щоб оформити його продаж у січні.

Реклама
Читайте також:
Матвей Сафонов
Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Забарний та Сафонов не знайшли спільної мови

За інформацією джерел, рішення не пов’язане з рівнем гри чи професійними якостями воротаря. Основна причина — політична напруга, пов’язана з війною в Україні.

Керівництво клубу намагалося налагодити взаємини між Сафоновим і Забарним, але кілька місяців спільної роботи показали, що українцю некомфортно поруч із російським футболістом.

У підсумку "ПСЖ" вирішив розлучитися із Сафоновим, щоб створити сприятливіші умови для адаптації Забарного в команді.

Сафонов наразі також згодний на трансфер, оскільки цього сезону не зіграв жодної хвилини.

Нагадаємо, українська красуня Юлія Левченко вразила осіннім образом.

Також український півзахисник Георгій Судаков приніс "Бенфіці" перемогу у Кубку Португалії.

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний Матвій Сафонов
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації