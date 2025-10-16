Сафонов хоче покинути ПСЖ — чи став причиною цього конфлікт із Забарним

Матвій Сафонов. Фото: "ПСЖ"

Російський воротар французького "ПСЖ" Матвій Сафонов вже не хоче залишатися в Парижі. Голкіпер чекає на трансферне вікно.

Про це Сафонов розповів російським ЗМІ.

Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов має проблеми після трансферу Забарного

Цього сезону Сафонов не зіграв жодної хвилини за "ПСЖ", поступившись місцем новачку Луці Шевальє.

У розмові з журналістами Сафонов зізнався, що невдоволений браком ігрового часу та хоче змінити ситуацію. За його словами, майбутнє залежатиме від зимового трансферного вікна, однак повернення до Росії він не розглядає, адже поїхав за викликами й прагне їх подолати.

Водночас голкіпер готовий у січні 2026 року розглянути всі пропозиції щодо переходу.

Влітку інтерес до Сафонова проявляли "Галатасарай", "Зеніт" і "Спартак", однак він вирішив залишитися в команді.

Контракт Сафонова з парижанами чинний до 2029 року. Улітку проти трансферу росіянина виступав українець Ілля Забарний, який заявив, що не хоче грати в одній команді з представником країни-агресора.

Сафонов перейшов до "ПСЖ" влітку 2024 року за 20 млн євро. Минулого сезону він провів 17 матчів, у яких пропустив 13 голів і сім разів залишав ворота сухими.

