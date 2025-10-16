Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сафонов подтвердил желание покинуть ПСЖ — он обижен на клуб

Сафонов подтвердил желание покинуть ПСЖ — он обижен на клуб

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 02:46
Сафонов хочет покинуть ПСЖ — стал ли причиной этому конфликт с Забарным
Матвей Сафонов. Фото: "ПСЖ"

Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов уже не хочет оставаться в Париже. Голкипер ждет трансферное окно.

Об этом Сафонов рассказал российским СМИ.

Реклама
Читайте также:
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов испытывает проблемы после трансфера Забарного

В этом сезоне Сафонов не сыграл ни одной минуты за "ПСЖ", уступив место новичку Люке Шевалье.

В разговоре с журналистами Сафонов признался, что недоволен нехваткой игрового времени и хочет изменить ситуацию. По его словам, будущее будет зависеть от зимнего трансферного окна, однако возвращение в Россию он не рассматривает, ведь поехал за вызовами и стремится их преодолеть.

В то же время голкипер готов в январе 2026 года рассмотреть все предложения по переходу.

Летом интерес к Сафонову проявляли "Галатасарай", "Зенит" и "Спартак", однако он решил остаться в команде.

Контракт Сафонова с парижанами действует до 2029 года. Летом против трансфера россиянина выступал украинец Илья Забарный, который заявил, что не хочет играть в одной команде с представителем страны-агрессора.

Сафонов перешел в "ПСЖ" летом 2024 года за 20 млн евро. В прошлом сезоне он провел 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставлял ворота сухими.

Напомним, 40-летний португальский ветеран Криштиану Роналду побил рекорд и приблизился к 950 голам за карьеру.

Также ранее Гарри Кейн помог сборной Англии и стал героем матча.

ПСЖ Французская Лига 1 Футбол трансферы украинские легионеры (футбол) Матвей Сафонов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации