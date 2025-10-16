Сафонов хочет покинуть ПСЖ — стал ли причиной этому конфликт с Забарным

Матвей Сафонов. Фото: "ПСЖ"

Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов уже не хочет оставаться в Париже. Голкипер ждет трансферное окно.

Об этом Сафонов рассказал российским СМИ.

Матвей Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов испытывает проблемы после трансфера Забарного

В этом сезоне Сафонов не сыграл ни одной минуты за "ПСЖ", уступив место новичку Люке Шевалье.

В разговоре с журналистами Сафонов признался, что недоволен нехваткой игрового времени и хочет изменить ситуацию. По его словам, будущее будет зависеть от зимнего трансферного окна, однако возвращение в Россию он не рассматривает, ведь поехал за вызовами и стремится их преодолеть.

В то же время голкипер готов в январе 2026 года рассмотреть все предложения по переходу.

Летом интерес к Сафонову проявляли "Галатасарай", "Зенит" и "Спартак", однако он решил остаться в команде.

Контракт Сафонова с парижанами действует до 2029 года. Летом против трансфера россиянина выступал украинец Илья Забарный, который заявил, что не хочет играть в одной команде с представителем страны-агрессора.

Сафонов перешел в "ПСЖ" летом 2024 года за 20 млн евро. В прошлом сезоне он провел 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставлял ворота сухими.

