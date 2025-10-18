ПСЖ продаст Сафонова из-за конфликта с украинцем Забарным

Илья Забарный. Фото: Reuters

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов может покинуть парижский клуб уже зимой. Причиной возможного трансфера стал украинский защитник Илья Забарный.

Как сообщает портал Live Foot, спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш активно ищет новую команду для Сафонова, чтобы оформить его продажу в январе.

Матвей Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Забарный и Сафонов не нашли общего языка

По информации источников, решение не связано с уровнем игры или профессиональными качествами вратаря. Основная причина — политическое напряжение, связанное с войной в Украине.

Руководство клуба пыталось наладить взаимоотношения между Сафоновым и Забарным, но несколько месяцев совместной работы показали, что украинцу некомфортно рядом с российским футболистом.

В итоге "ПСЖ" решил расстаться с Сафоновым, чтобы создать более благоприятные условия для адаптации Забарного в команде.

Сафонов пока также согласен на трансфер, поскольку в этом сезоне не сыграл ни одной минуты.

