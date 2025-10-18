Відео
Дата публікації: 18 жовтня 2025 17:42
Оновлено: 17:44
Динамо зіграло внічию із Зорею та втратило очки у п’ятому матчі поспіль
Матч "Зоря" — "Динамо". Фото: "Динамо"

В Українській прем'єр-лізі проходять матчі 9-го туру. В Києві "Зоря" приймала "Динамо" на рідному для біло-синіх стадіоні.

Матч завершився нічийним результатом, повідомив портал Новини.LIVE.

Шола Огундана. Фото: "Динамо"

Динамо знову без перемоги

Кияни очікувано з перших хвилин заволоділи ініціативою та контролювали м’яч. У першому таймі Герреро, Буяльський і Волошин мали кілька нагод відкрити рахунок, але команді забракло влучності.

Зоря - Динамо
Матч "Зоря" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Після перерви гра вирівнялася, і моменти почали виникати біля обох воріт.

На 61-й хвилині Караваєв прострілив з флангу на дальню стійку, де Буяльський точним ударом у ближній кут відкрив рахунок.

Зоря - Динамо
Матч "Зоря" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Зоря відповіла наприкінці матчу. На 84-й хвилині Андушич обіграв Шолу на правому фланзі та навісив у штрафний, де Будківський головою зрівняв рахунок.

Для "Динамо" це вже п'ята нічия в УПЛ поспіль. Клуб нараз в турнірній таблиці поступається "Кривбасу" та "Шахтарю".

Зоря — Динамо — 1:1

Голи: Будківський, 84 — Буяльський, 61

Нагадаємо, українська легкоатлетка Юлія Левченко продемонструвала осінній образ.

Також стало відомо, що центрбеку Іллі Забарному незручно бути в одній команді з росіянином.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
