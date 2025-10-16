Динамо розвіяло чутки про відсутність Герреро

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Інформація про те, що нападник київського "Динамо" Едуардо Герреро не зіграє проти "Зорі", виявилася неправдивою.

Раніше українські ЗМІ з посиланням на "ТаТоТаке" повідомляли про заборону для гравця виходити на поле в матчах проти колишнього клубу, однак цей пункт діяв лише в минулому сезоні.

У пресслужбі столичного клубу уточнили, що в поточному чемпіонаті української Прем'єр-ліги жодних обмежень для Герреро немає. Панамський форвард повноцінно тренується з командою Олександра Шовковського та готовий допомогти киянам у найближчій грі.

Едуардо Герреро (праворуч) бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Зустріч між "Зорею" та "Динамо" відбудеться в рамках дев'ятого туру УПЛ і має особливе значення для обох сторін. Команда з Луганська намагається вибратися із середини таблиці, а "Динамо" продовжує боротьбу за лідерство, перебуваючи лише за кілька очок від першого місця.

Контекст переходу та поточна форма Герреро

Едуардо Герреро перейшов у "Динамо" влітку 2023 року з луганської "Зорі", підписавши контракт до 2026 року. У нинішньому сезоні 25-річний форвард провів 8 матчів, забив 3 голи та зробив одну результативну передачу.

Минулого року він став одним із найкращих гравців киян за кількістю створених моментів. Перед матчем із "Зорею" Герреро входить до заявки команди й має хороші шанси вийти в стартовому складі.

