Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дулуб назвав Караваєва єдиною світлою плямою в Динамо

Дулуб назвав Караваєва єдиною світлою плямою в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 11:11
Дулуб здивував вибором найкращого гравця Динамо
Олександр Караваєв святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Білоруський тренер Олег Дулуб підбив підсумки вересня в українському футболі та назвав найкращих за підсумками місяця. У його рейтингу опинилися "Полісся", "Металіст 1925" та "Олександрія".

Окрему увагу фахівець приділив "Динамо", адже кияни, на думку Дулуба, стали головним розчаруванням місяця, повідомляє "Український футбол".

Реклама
Читайте також:

Олег Дулуб зауважив, що підопічні Олександра Шовковського надто часто втрачають очки в кінцівках матчів. Три нічиїх поспіль, втрачені перемоги та невпевненість у захисті стали тривожними сигналами, особливо на тлі очікувань уболівальників.

Александр Караваев
Олександр Караваєв під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

При цьому, підкреслив Дулуб, далеко не всі в київській команді заслуговують на критику. У вересні виділявся Олександр Караваєв — захисник, чиї голи приносили "Динамо" очки навіть у найскладніших поєдинках. Тренер відзначив пристрасть та самовіддачу гравця, попри те, що команда загалом переживає непростий період.

Караваєв — символ характеру на тлі кризи

Дулуб підкреслив, що саме ветеран "Динамо" став для нього прикладом гравця, який бореться до кінця, незалежно від турнірної ситуації. Він назвав динамівця найкращим гравцем місяця в Україні та зазначив, що саме такі футболісти тримають атмосферу в роздягальні, коли команда переживає нестабільність.

"У "Динамо" зараз непроста смуга, але це не привід ставити хрест на команді. Я впевнений, що вони розберуться з внутрішніми проблемами та стабілізують гру. Караваєв показав, що лідерство проявляється не тільки результатом, а й ставленням до справи. Якщо таких гравців стане більше — "Динамо" швидко повернеться на свій рівень", — пояснив Дулуб.

Нагадаємо, Ліонель Мессі встановив важливий рекорд, який раніше належав його колишньому партнеру по команді.

Французький "ПСЖ" вирішив продати росіянина Матвія Сафонова, який намагається втриматися в команді.

спорт футбол Динамо УПЛ Олександр Караваєв
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації