Дулуб здивував вибором найкращого гравця Динамо

Дулуб назвав Караваєва єдиною світлою плямою в Динамо
Білоруський тренер Олег Дулуб підбив підсумки вересня в українському футболі та назвав найкращих за підсумками місяця. У його рейтингу опинилися "Полісся", "Металіст 1925" та "Олександрія".
Окрему увагу фахівець приділив "Динамо", адже кияни, на думку Дулуба, стали головним розчаруванням місяця, повідомляє "Український футбол".
Олег Дулуб зауважив, що підопічні Олександра Шовковського надто часто втрачають очки в кінцівках матчів. Три нічиїх поспіль, втрачені перемоги та невпевненість у захисті стали тривожними сигналами, особливо на тлі очікувань уболівальників.
При цьому, підкреслив Дулуб, далеко не всі в київській команді заслуговують на критику. У вересні виділявся Олександр Караваєв — захисник, чиї голи приносили "Динамо" очки навіть у найскладніших поєдинках. Тренер відзначив пристрасть та самовіддачу гравця, попри те, що команда загалом переживає непростий період.
Караваєв — символ характеру на тлі кризи
Дулуб підкреслив, що саме ветеран "Динамо" став для нього прикладом гравця, який бореться до кінця, незалежно від турнірної ситуації. Він назвав динамівця найкращим гравцем місяця в Україні та зазначив, що саме такі футболісти тримають атмосферу в роздягальні, коли команда переживає нестабільність.
"У "Динамо" зараз непроста смуга, але це не привід ставити хрест на команді. Я впевнений, що вони розберуться з внутрішніми проблемами та стабілізують гру. Караваєв показав, що лідерство проявляється не тільки результатом, а й ставленням до справи. Якщо таких гравців стане більше — "Динамо" швидко повернеться на свій рівень", — пояснив Дулуб.
