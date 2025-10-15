Дулуб удивил выбором лучшего игрока Динамо

Александр Караваев празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Белорусский тренер Олег Дулуб подвел итоги сентября в украинском футболе и назвал лучших по итогам месяца. В его рейтинге оказались "Полесье", "Металлист 1925" и "Александрия".

Отдельное внимание специалист уделил "Динамо", ведь киевляне, по мнению Дулуба, стали главным разочарованием месяца, сообщает "Украинский футбол".

Реклама

Читайте также:

Олег Дулуб отметил, что подопечные Александра Шовковского слишком часто теряют очки в концовках матчей. Три ничьих подряд, упущенные победы и неуверенность в защите стали тревожными сигналами, особенно на фоне ожиданий болельщиков.

Александр Караваев во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом, подчеркнул Дулуб, далеко не все в киевской команде заслуживают критики. В сентябре выделялся Александр Караваев — защитник, чьи голы приносили "Динамо" очки даже в самых сложных поединках. Тренер отметил страсть и самоотдачу игрока, несмотря на то, что команда в целом переживает непростой период.

Караваев — символ характера на фоне кризиса

Дулуб подчеркнул, что именно ветеран "Динамо" стал для него примером игрока, который борется до конца, независимо от турнирной ситуации. Он назвал динамовца лучшим игроком месяца в Украине и отметил, что именно такие футболисты держат атмосферу в раздевалке, когда команда переживает нестабильность.

"В "Динамо" сейчас непростая полоса, но это не повод ставить крест на команде. Я уверен, что они разберутся с внутренними проблемами и стабилизируют игру. Караваев показал, что лидерство проявляется не только результатом, но и отношением к делу. Если таких игроков станет больше — "Динамо" быстро вернется на свой уровень", — объяснил Дулуб.

Напомним, Лионель Месси установил важный рекорд, который ранее принадлежал его бывшему партнеру по команде.

Французский "ПСЖ" решил продать россиянина Матвея Сафонова, который пытается удержаться в команде.