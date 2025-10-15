Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дулуб назвал Караваева единственным светлым пятном в Динамо

Дулуб назвал Караваева единственным светлым пятном в Динамо

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 11:11
Дулуб удивил выбором лучшего игрока Динамо
Александр Караваев празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Белорусский тренер Олег Дулуб подвел итоги сентября в украинском футболе и назвал лучших по итогам месяца. В его рейтинге оказались "Полесье", "Металлист 1925" и "Александрия".

Отдельное внимание специалист уделил "Динамо", ведь киевляне, по мнению Дулуба, стали главным разочарованием месяца, сообщает "Украинский футбол". 

Реклама
Читайте также:

Олег Дулуб отметил, что подопечные Александра Шовковского слишком часто теряют очки в концовках матчей. Три ничьих подряд, упущенные победы и неуверенность в защите стали тревожными сигналами, особенно на фоне ожиданий болельщиков. 

Александр Караваев
Александр Караваев во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом, подчеркнул Дулуб, далеко не все в киевской команде заслуживают критики. В сентябре выделялся Александр Караваев — защитник, чьи голы приносили "Динамо" очки даже в самых сложных поединках. Тренер отметил страсть и самоотдачу игрока, несмотря на то, что команда в целом переживает непростой период.

Караваев — символ характера на фоне кризиса

Дулуб подчеркнул, что именно ветеран "Динамо" стал для него примером игрока, который борется до конца, независимо от турнирной ситуации. Он назвал динамовца лучшим игроком месяца в Украине и отметил, что именно такие футболисты держат атмосферу в раздевалке, когда команда переживает нестабильность.

"В "Динамо" сейчас непростая полоса, но это не повод ставить крест на команде. Я уверен, что они разберутся с внутренними проблемами и стабилизируют игру. Караваев показал, что лидерство проявляется не только результатом, но и отношением к делу. Если таких игроков станет больше — "Динамо" быстро вернется на свой уровень", — объяснил Дулуб. 

Напомним, Лионель Месси установил важный рекорд, который ранее принадлежал его бывшему партнеру по команде. 

Французский "ПСЖ" решил продать россиянина Матвея Сафонова, который пытается удержаться в команде. 

спорт футбол Динамо УПЛ Александр Караваев
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации