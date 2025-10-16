Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо получит неожиданное усиление перед матчем с Зарей

Динамо получит неожиданное усиление перед матчем с Зарей

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 14:01
Динамо развеяло слухи об отсутствии Герреро
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Информация о том, что нападающий киевского "Динамо" Эдуардо Герреро не сыграет против "Зари", оказалась ложной.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на "ТаТоТаке" сообщали о запрете для игрока выходить на поле в матчах против бывшего клуба, однако этот пункт действовал лишь в прошлом сезоне.

Реклама
Читайте также:

В пресс-службе столичного клуба уточнили, что в текущем чемпионате украинской Премьер-лиги никаких ограничений для Герреро нет. Панамский форвард полноценно тренируется с командой Александра Шовковского и готов помочь киевлянам в ближайшей игре.

Эдуардо Герреро
Эдуардо Герреро (справа) борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Встреча между "Зарей" и "Динамо" состоится в рамках девятого тура УПЛ и имеет особое значение для обеих сторон. Команда из Луганска пытается выбраться из середины таблицы, а "Динамо" продолжает борьбу за лидерство, находясь всего в нескольких очках от первого места.

Контекст перехода и текущая форма Герреро

Эдуардо Герреро перешел в "Динамо" летом 2023 года из луганской "Зари", подписав контракт до 2026 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 8 матчей, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

В прошлом году он стал одним из лучших игроков киевлян по количеству созданных моментов. Перед матчем с "Зарей" Герреро входит в заявку команды и имеет хорошие шансы выйти в стартовом составе. 

Напомним, в "Дженоа" сделали заявление по поводу игры полузащитника Руслана Малиновского. 

Руководство французского "ПСЖ" недовольно поведением и требованиями Усмана Дембеле. 

спорт футбол Динамо УПЛ Заря Луганск Эдуардо Герреро
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации