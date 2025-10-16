Динамо развеяло слухи об отсутствии Герреро

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Информация о том, что нападающий киевского "Динамо" Эдуардо Герреро не сыграет против "Зари", оказалась ложной.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на "ТаТоТаке" сообщали о запрете для игрока выходить на поле в матчах против бывшего клуба, однако этот пункт действовал лишь в прошлом сезоне.

Реклама

Читайте также:

В пресс-службе столичного клуба уточнили, что в текущем чемпионате украинской Премьер-лиги никаких ограничений для Герреро нет. Панамский форвард полноценно тренируется с командой Александра Шовковского и готов помочь киевлянам в ближайшей игре.

Эдуардо Герреро (справа) борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Встреча между "Зарей" и "Динамо" состоится в рамках девятого тура УПЛ и имеет особое значение для обеих сторон. Команда из Луганска пытается выбраться из середины таблицы, а "Динамо" продолжает борьбу за лидерство, находясь всего в нескольких очках от первого места.

Контекст перехода и текущая форма Герреро

Эдуардо Герреро перешел в "Динамо" летом 2023 года из луганской "Зари", подписав контракт до 2026 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 8 матчей, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

В прошлом году он стал одним из лучших игроков киевлян по количеству созданных моментов. Перед матчем с "Зарей" Герреро входит в заявку команды и имеет хорошие шансы выйти в стартовом составе.

Напомним, в "Дженоа" сделали заявление по поводу игры полузащитника Руслана Малиновского.

Руководство французского "ПСЖ" недовольно поведением и требованиями Усмана Дембеле.