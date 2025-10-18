Видео
Динамо потеряло очки в пятом матче подряд в УПЛ

Дата публикации 18 октября 2025 17:42
обновлено: 17:44
Динамо сыграло вничью с Зарей и потеряло очки в пятом матче подряд
Матч "Заря" — "Динамо". Фото: "Динамо"

В Украинской премьер-лиге проходят матчи 9-го тура. В Киеве "Заря" принимала "Динамо" на родном для бело-синих стадионе.

Матч завершился ничейным результатом, сообщил портал Новини.LIVE.

Шола Огундана. Фото: "Динамо"

Динамо снова без победы

Киевляне ожидаемо с первых минут завладели инициативой и контролировали мяч. В первом тайме Герреро, Буяльский и Волошин имели несколько возможностей открыть счет, но команде не хватило точности.

Зоря - Динамо
Матч "Заря" — "Динамо". Фото: "Динамо"

После перерыва игра выровнялась, и моменты начали возникать у обеих ворот.

На 61-й минуте Караваев прострелил с фланга на дальнюю штангу, где Буяльский точным ударом в ближний угол открыл счет.

Зоря - Динамо
Матч "Заря" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Заря ответила в конце матча. На 84-й минуте Андушич обыграл Шолу на правом фланге и навесил в штрафную, где Будковский головой головой сравнял счет.

Для "Динамо" это уже пятая ничья в УПЛ подряд. Клуб сейчас в турнирной таблице уступает "Кривбассу" и "Шахтеру".

Заря — Динамо — 1:1

Голы: Будковский, 84 — Буяльский, 61

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко продемонстрировала осенний образ.

Также стало известно, что центрбеку Илье Забарному неудобно быть в одной команде с россиянином.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
