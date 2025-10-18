Динамо сыграло вничью с Зарей и потеряло очки в пятом матче подряд

Динамо потеряло очки в пятом матче подряд в УПЛ
В Украинской премьер-лиге проходят матчи 9-го тура. В Киеве "Заря" принимала "Динамо" на родном для бело-синих стадионе.
Матч завершился ничейным результатом, сообщил портал Новини.LIVE.
Динамо снова без победы
Киевляне ожидаемо с первых минут завладели инициативой и контролировали мяч. В первом тайме Герреро, Буяльский и Волошин имели несколько возможностей открыть счет, но команде не хватило точности.
После перерыва игра выровнялась, и моменты начали возникать у обеих ворот.
На 61-й минуте Караваев прострелил с фланга на дальнюю штангу, где Буяльский точным ударом в ближний угол открыл счет.
Заря ответила в конце матча. На 84-й минуте Андушич обыграл Шолу на правом фланге и навесил в штрафную, где Будковский головой головой сравнял счет.
Для "Динамо" это уже пятая ничья в УПЛ подряд. Клуб сейчас в турнирной таблице уступает "Кривбассу" и "Шахтеру".
Заря — Динамо — 1:1
Голы: Будковский, 84 — Буяльский, 61
Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко продемонстрировала осенний образ.
Также стало известно, что центрбеку Илье Забарному неудобно быть в одной команде с россиянином.
Читайте Новини.LIVE!