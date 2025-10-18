Леоненко назвал трех кандидатов на замену Шовковскому в Динамо

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" не может победить на протяжении пяти матчей в УПЛ. В последней игре они расписали ничью с "Зарей" (1:1).

О возможной замене главному тренеру Александру Шовковскому высказался эксперт Виктор Леоненко в комментарии порталу Sport-Express.

Виктор Леоненко. Фото: кадр из видео

Новая замена для Шовковского

Леоненко назвал неожиданных кандидатов на должность, но со всеми он пересекался в "Динамо".

По словам Леоненко, "Динамо" могут возглавить бывшие игроки клуба Анатолий Бессмертный, который сейчас тренирует "Викторию" Сумы, Юрий Мороз или Александр Заваров, работающий селекционером клуба.

При этом, Леоненко заявил, что президент "Динамо" Игорь Суркис никого не слушает.

"Я советовать и делать чужую работу не хочу, тем более Суркис никого не слушает. Помните, как он говорил, что динамовских сердец во главе команды уже не будет, а тут — Шовковского назначил. Пусть сам думает и выбирает", — отметил эксперт.

Леоненко отметил, что не стоит недооценивать украинских специалистов, которые не хуже иностранцев.

