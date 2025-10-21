Перед матчем із Шахтарем Легія може змінити тренера

Тренер instagram.com/ediiordanescu/Едвард Йорденеску перед матчем. Фото:

Варшавська "Легія" перебуває під тиском після трьох поразок поспіль та посідає дев'яте місце в чемпіонаті Польщі. Головний тренер елітного клубу Едвард Йорденеску висловив готовність залишити команду перед важливим матчем.

Відставка може відбутися до зустрічі "Легії" з донецьким "Шахтарем" у Лізі Конференцій, повідомляє TVP Sport.

Реклама

Читайте також:

У клубі відбулися внутрішні зустрічі за участю гравців та керівництва, де обговорювалася ситуація в колективі та можлива зміна наставника. Тим часом "Шахтар" готується до виїзду й очікує на стабільну та вмотивовану "Легію", попри кризу суперника.

Едвард Йорданеску на тренуванні. Фото: instagram.com/legiawarszawa/

Що варто чекати від клубу перед грою

Відділ кадрів та адміністрація "Легії" поки що не ухвалили остаточного рішення щодо тренера, але до матчу з "Шахтарем", що відбудеться 23 жовтня, такі питання можуть прискоритися. Напружена внутрішня атмосфера може негативно позначитися на підготовці команди.

Якщо зміна тренера відбудеться, "Легія" зустріне "Шахтар" у статусі перехідного клубу, що може посилити неспокійну атмосферу на полі та поза ним.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть у прямому ефірі подивитися матч "Шахтаря" з "Легією".

А в київському "Динамо" може відбутися заміна тренера, вже відомі кандидати на роль наставника команди.

Футболіст "Зорі" Пилип Будківський розповів про конфлікт із захисником "Динамо" Денисом Поповим.