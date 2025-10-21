Перед матчем із Шахтарем Легія може змінити тренера

Суперник Шахтаря може позбутися тренера — що відомо
Варшавська "Легія" перебуває під тиском після трьох поразок поспіль та посідає дев'яте місце в чемпіонаті Польщі. Головний тренер елітного клубу Едвард Йорденеску висловив готовність залишити команду перед важливим матчем.
Відставка може відбутися до зустрічі "Легії" з донецьким "Шахтарем" у Лізі Конференцій, повідомляє TVP Sport.
У клубі відбулися внутрішні зустрічі за участю гравців та керівництва, де обговорювалася ситуація в колективі та можлива зміна наставника. Тим часом "Шахтар" готується до виїзду й очікує на стабільну та вмотивовану "Легію", попри кризу суперника.
Що варто чекати від клубу перед грою
Відділ кадрів та адміністрація "Легії" поки що не ухвалили остаточного рішення щодо тренера, але до матчу з "Шахтарем", що відбудеться 23 жовтня, такі питання можуть прискоритися. Напружена внутрішня атмосфера може негативно позначитися на підготовці команди.
Якщо зміна тренера відбудеться, "Легія" зустріне "Шахтар" у статусі перехідного клубу, що може посилити неспокійну атмосферу на полі та поза ним.
Нагадаємо, українські вболівальники зможуть у прямому ефірі подивитися матч "Шахтаря" з "Легією".
