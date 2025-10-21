Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Суперник Шахтаря може позбутися тренера — що відомо

Суперник Шахтаря може позбутися тренера — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 15:31
Оновлено: 15:58
Перед матчем із Шахтарем Легія може змінити тренера
Тренер instagram.com/ediiordanescu/Едвард Йорденеску перед матчем. Фото:

Варшавська "Легія" перебуває під тиском після трьох поразок поспіль та посідає дев'яте місце в чемпіонаті Польщі. Головний тренер елітного клубу Едвард Йорденеску висловив готовність залишити команду перед важливим матчем.

Відставка може відбутися до зустрічі "Легії" з донецьким "Шахтарем" у Лізі Конференцій, повідомляє TVP Sport.

Реклама
Читайте також:

У клубі відбулися внутрішні зустрічі за участю гравців та керівництва, де обговорювалася ситуація в колективі та можлива зміна наставника. Тим часом "Шахтар" готується до виїзду й очікує на стабільну та вмотивовану "Легію", попри кризу суперника.

Эдвард Йорданеску
Едвард Йорданеску на тренуванні. Фото: instagram.com/legiawarszawa/

Що варто чекати від клубу перед грою

Відділ кадрів та адміністрація "Легії" поки що не ухвалили остаточного рішення щодо тренера, але до матчу з "Шахтарем", що відбудеться 23 жовтня, такі питання можуть прискоритися. Напружена внутрішня атмосфера може негативно позначитися на підготовці команди.

Якщо зміна тренера відбудеться, "Легія" зустріне "Шахтар" у статусі перехідного клубу, що може посилити неспокійну атмосферу на полі та поза ним.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть у прямому ефірі подивитися матч "Шахтаря" з "Легією".

А в київському "Динамо" може відбутися заміна тренера, вже відомі кандидати на роль наставника команди.

Футболіст "Зорі" Пилип Будківський розповів про конфлікт із захисником "Динамо" Денисом Поповим.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Легія Варшава Едвард Йорданеску
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації