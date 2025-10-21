Шахтар проти Легії — де та коли дивитися матч Ліги Конференцій

Капітан "Шахтаря" Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" продовжує боротьбу в Лізі конференцій УЄФА й в четвер, 23 жовтня, проведе матч другого туру проти польської "Легії". У разі перемоги "гірники" зміцнять своє становище в турнірній таблиці.

Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок у прямій трансляції, повідомляє портал Новини.LIVE.

Для підопічних Арди Турана цей поєдинок має ключове значення в турнірній стратегії. Перед поїздкою до Польщі донецький клуб приділив особливу увагу організації гри в обороні та стандартним положенням. У стані суперників, навпаки, говорять про необхідність перервати серію невдач та повернути впевненість на домашньому стадіоні.

Арда Туран під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Де та коли дивитися гру "Шахтар" — "Легія"

Матч відбудеться в четвер, 23 жовтня, на стадіоні "Легії" у Варшаві. Початок зустрічі заплановано на 19:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO, на телеканалі "MEGOGO Футбол 1". Також матч можна буде дивитися онлайн за передплатою сервісу.

Артем Бондаренко під час атаки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

У першому турі групового етапу "Шахтар" обіграв на виїзді шотландський "Абердін" (3:2), тоді як "Легія" поступилася вдома турецькому "Самсунспору" (0:1). Після стартового туру донецька команда посідає 11 місце, а польський клуб розташувався на 23 сходинці.

