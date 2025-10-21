Відео
Де та коли дивитися матч Шахтар — Легія в Україні

Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:31
Оновлено: 14:25
Шахтар проти Легії — де та коли дивитися матч Ліги Конференцій
Капітан "Шахтаря" Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" продовжує боротьбу в Лізі конференцій УЄФА й в четвер, 23 жовтня, проведе матч другого туру проти польської "Легії". У разі перемоги "гірники" зміцнять своє становище в турнірній таблиці.

Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок у прямій трансляції, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Для підопічних Арди Турана цей поєдинок має ключове значення в турнірній стратегії. Перед поїздкою до Польщі донецький клуб приділив особливу увагу організації гри в обороні та стандартним положенням. У стані суперників, навпаки, говорять про необхідність перервати серію невдач та повернути впевненість на домашньому стадіоні.

Арда Туран
Арда Туран під час тренування. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Де та коли дивитися гру "Шахтар" — "Легія"

Матч відбудеться в четвер, 23 жовтня, на стадіоні "Легії" у Варшаві. Початок зустрічі заплановано на 19:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO, на телеканалі "MEGOGO Футбол 1". Також матч можна буде дивитися онлайн за передплатою сервісу.

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко під час атаки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

У першому турі групового етапу "Шахтар" обіграв на виїзді шотландський "Абердін" (3:2), тоді як "Легія" поступилася вдома турецькому "Самсунспору" (0:1). Після стартового туру донецька команда посідає 11 місце, а польський клуб розташувався на 23 сходинці.

Нагадаємо, у київському "Динамо" назріває зміна тренера, вже відомі кандидати на заміну Олександру Шовковському.

Під час нещодавнього матчу "біло-синіх" у чемпіонаті України на полі спалахнув серйозний скандал.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Арда Туран
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
