Будківський розповів про конфлікт із Поповим — що там сталося

Будківський розповів про конфлікт із Поповим — що там сталося

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 10:14
Оновлено: 10:13
Конфлікт у матчі Динамо та Зорі — Будківський усе розповів
Денис Попов та Пилип Будківський. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард луганської "Зорі" Пилип Будківський поділився подробицями матчу проти київського "Динамо", що завершився нічиєю 1:1 у дев'ятому турі Української Прем'єр-ліги. Команда Віктора Скрипника стала п'ятою поспіль, хто зумів відібрати очки у столичного гранда.

За словами нападника, луганчани розуміли, що у суперника непростий психологічний стан, і змогли цим скористатися, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Після пропущеного гола "Зоря" додала в агресії, що дало змогу забити м'яч у відповідь та втримати нічийний результат. Автором голу в складі луганської команди став Пилип Будківський, який окрему увагу приділив епізоду, коли отримав пошкодження губи під час боротьби на кутовому. Нападник наголосив, що епізод не носив злого наміру, а ігровий контакт став результатом щільної боротьби у штрафному майданчику.

Денис Попов
Денис Попов обіграв Пилипа Будківського. Фото: пресслужба "Динамо"

Що сталося між Будківським та Поповим

Футболіст пояснив, що удар ліктем від Дениса Попова був випадковим, і захисник одразу перепросив після зіткнення. Він підкреслив, що подібні епізоди є частиною футболу, де боротьба йде на кожному сантиметрі поля.

"На кутовому біля своїх воріт ліктем мене зачепив Попов. Але він зробив це неусвідомлено, тому підійшов та відразу ж просив вибачення. Футбол — контактна гра, і такі моменти трапляються. Головне, що все закінчилося без серйозних наслідків", — розповів Будківський.

Після дев'яти матчів в УПЛ "Динамо" посідає третю сходинку в турнірній таблиці. "Зоря" розташувалася на 9 місці.

Нагадаємо, колишній форвард "Динамо" Олег Саленко закликав замінити головного тренера київської команди.

Воротар збірної України Андрій Лунін може повернутися в основний склад "Реала" через нову травму Тібо Куртуа.

Влад Самарський
Автор:
Влад Самарський
