Конфликт в матче Динамо и Зари — Будковский все рассказал

Денис Попов и Филипп Будковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард луганской "Зари" Филипп Будковский поделился подробностями матча против киевского "Динамо", завершившегося ничьей 1:1 в девятом туре Украинской Премьер-лиги. Команда Виктора Скрипника стала пятой подряд, кто сумел отобрать очки у столичного гранда.

По словам нападающего, луганчане понимали, что у соперника непростое психологическое состояние, и смогли этим воспользоваться, сообщает Sport.ua.

После пропущенного гола "Заря" прибавила в агрессии, что позволило забить ответный мяч и удержать ничейный результат. Автором гола в составе луганской команды стал Филипп Будковский, который отдельное внимание уделил эпизоду, когда получил повреждение губы во время борьбы на угловом. Нападающий отметил, что эпизод не носил злого умысла, а игровой контакт стал результатом плотной борьбы в штрафной.

Денис Попов обыграл Филиппа Будковского. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что произошло между Будковским и Поповым

Футболист объяснил, что удар локтем от Дениса Попова был случайным, и защитник сразу извинился после столкновения. Он подчеркнул, что подобные эпизоды являются частью футбола, где борьба идет на каждом сантиметре поля.

"На угловом возле своих ворот локтем меня задел Попов. Но он сделал это неосознанно, поэтому подошёл и сразу же извинился. Футбол — контактная игра, и такие моменты случаются. Главное, что все закончилось без серьезных последствий", — рассказал Будковский.

После девяти матчей в УПЛ "Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице. "Заря" расположилась на 9 месте.

