Лунин может вернуться в основной состав Реала в ближайшем матче

Дата публикации 20 октября 2025 15:14
обновлено: 15:13
Лунин может сыграть в основе против Ювентуса из-за травмы Куртуа
Андрей Лунин работает с мячом. Фото: instagram.com/realmadrid/

Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил повреждение в матче девятого тура Ла Лиги против "Хетафе", который завершился минимальной победой королевского клуба со счётом 1:0. Бельгиец травмировал ногу и рискует пропустить ближайший поединок Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".

В основном составе "королевского клуба" может выйти Андрей Лунин, сообщает Cadena Ser

Медицинский штаб клуба проводит дополнительные обследования, чтобы определить точные сроки восстановления. По предварительным данным, Тибо Куртуа может вернуться к тренировкам уже на следующей неделе, однако его участие в "Эль Класико" против "Барселоны" остается под вопросом. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Отсутствие бельгийца открывает шанс для украинского голкипера Андрея Лунина. В текущем сезоне он еще не выходил на поле ни в одном официальном матче, но тренерский штаб доверяет ему и рассматривает как первого кандидата на замену.

Когда Лунин может получить свой шанс

Украинец получит возможность впервые в сезоне выйти в стартовом составе "Реала" именно в еврокубковом поединке против "Ювентуса". Тренерский штаб команды рассчитывает, что Андрей Лунин сумеет проявить себя и подтвердить готовность конкурировать за место в основе.

В случае успешного выступления в Лиге чемпионов Лунин может закрепиться в составе команды и стать временным основным вратарем, пока Куртуа проходит курс восстановления. 

Напомним, "Самсунсор" примет "Динамо" в рамках второго тура Лиги Конференций, в Украине можно будет увидеть трансляцию матча. 

Легендарный футболист назвал тренера, который может возглавить "Динамо" вместо Александра Шовковского. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
