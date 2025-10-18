Лунин может перейти в Манчестер Юнайтед уже зимой

Андрей Лунин. Фото: кадр из видео

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин недоволен отсутствием игрового времени в клубе. Поэтому он зимой рассмотрит предложения других команд.

Среди претендентов присутствует "Манчестер Юнайтед", сообщил портал Somos Fanáticos.

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Лунин может перебраться в АПЛ

По информации источника, 26-летний вратарь "Реала" попытается покинуть клуб в январе. Наибольший интерес к футболисту проявляет английский "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" следят за ситуацией с украинцем и могут заплатить за него необходимую сумму, которую хочет получить Флорентино Перес.

В "Реале" сейчас готовы продать вратаря за 30 млн евро. Уменьшать сумму они не хотят, поскольку у игрока долгосрочный контракт до лета 2030 года.

Конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Лунина могут составить "Милан" и "Астон Вилла", где могут потерять основных вратарей.

