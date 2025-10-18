Видео
Україна
Видео

Главная Спорт Лунин близок к трансферу в Манчестер Юнайтед

Лунин близок к трансферу в Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 12:44
обновлено: 12:48
Лунин может перейти в Манчестер Юнайтед уже зимой
Андрей Лунин. Фото: кадр из видео

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин недоволен отсутствием игрового времени в клубе. Поэтому он зимой рассмотрит предложения других команд.

Среди претендентов присутствует "Манчестер Юнайтед", сообщил портал Somos Fanáticos.

Читайте также:
Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: Reuters

Лунин может перебраться в АПЛ

По информации источника, 26-летний вратарь "Реала" попытается покинуть клуб в январе. Наибольший интерес к футболисту проявляет английский "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" следят за ситуацией с украинцем и могут заплатить за него необходимую сумму, которую хочет получить Флорентино Перес.

В "Реале" сейчас готовы продать вратаря за 30 млн евро. Уменьшать сумму они не хотят, поскольку у игрока долгосрочный контракт до лета 2030 года.

Конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Лунина могут составить "Милан" и "Астон Вилла", где могут потерять основных вратарей.

Напомним, украинская красавица Юлия Левченко показала свой новый осенний стиль.

Также стало известно, что украинскому центральному защитнику Илье Забарному неудобно быть в одной команде с россиянином.

футбол Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
