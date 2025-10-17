Лунин хочет покинуть Реал из-за отсутствия игрового времени

В Реале поставили Лунину ультиматум
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не получает игрового времени от Хаби Алонсо. Поэтому рассматривается вариант с его возможным трансфером.
Сейчас в клубе сложилась такая ситуация, что Андрей уже и сам хочет уйти, передает портал E-Noticies.
Лунину надоело ждать
Украинский вратарь "Реала" решил покинуть клуб из-за нехватки игровой практики. Сейчас он уступает Тибо Куртуа, чей контракт действует до 2027-го года.
Лунин сообщил президенту Флорентино Пересу о намерении уйти, что удивило руководство, ведь вратаря ценят за профессионализм. Однако, Перес согласился отпустить украинца, но только за 30 млн евро.
В сезоне 2025/2026 гг. Лунин не сыграл ни одного матча, оставаясь дублером Куртуа. Шанс может появиться в Кубке Испании в январе 2026-го.
Контракт украинца с "Реалом" действует до июня 2030 года.
Ранее интерес к Лунину проявляли "Астон Вилла" и "Милан".
