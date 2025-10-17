Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Реале поставили Лунину ультиматум

В Реале поставили Лунину ультиматум

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 19:50
обновлено: 19:52
Лунин хочет покинуть Реал из-за отсутствия игрового времени
Андрей Лунин. Фото: Reuters

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не получает игрового времени от Хаби Алонсо. Поэтому рассматривается вариант с его возможным трансфером.

Сейчас в клубе сложилась такая ситуация, что Андрей уже и сам хочет уйти, передает портал E-Noticies.

Реклама
Читайте также:

Лунину надоело ждать

Украинский вратарь "Реала" решил покинуть клуб из-за нехватки игровой практики. Сейчас он уступает Тибо Куртуа, чей контракт действует до 2027-го года.

Лунин сообщил президенту Флорентино Пересу о намерении уйти, что удивило руководство, ведь вратаря ценят за профессионализм. Однако, Перес согласился отпустить украинца, но только за 30 млн евро.

В сезоне 2025/2026 гг. Лунин не сыграл ни одного матча, оставаясь дублером Куртуа. Шанс может появиться в Кубке Испании в январе 2026-го.

Контракт украинца с "Реалом" действует до июня 2030 года.

Ранее интерес к Лунину проявляли "Астон Вилла" и "Милан".

Напомним, ранее тренер Жозе Моуринью принял странное решение относительно Анатолия Трубина.

Абсолютный чемпион хевивейта Александр Усик прокомментировал значение своего популярного выражения.

Украинского нападающего Артема Довбика могут обменять на бывшую звезду "Аталанты".

футбол Реал Мадрид Флорентино Перес Андрей Лунин украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации