Україна
У Реалі поставили Луніну ультиматум

У Реалі поставили Луніну ультиматум

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 19:50
Оновлено: 19:52
Лунін хоче залишити Реал через відсутність ігрового часу
Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін не отримує ігрового часу від Хабі Алонсо. Тому розглядається варіант з його можливим трансфером.

Наразі в клубі склалася така ситуація, що Андрій вже й сам хоче піти, передає портал E-Noticies.

Луніну набридло чекати

Український воротар "Реалу" вирішив залишити клуб через брак ігрової практики. Наразі він поступається Тібо Куртуа, чий контракт діє до 2027-го року.

Лунін повідомив президенту Флорентіно Пересу про намір піти, що здивувало керівництво, адже воротаря цінують за професіоналізм. Однак, Перес погодився відпустити українця, але лише за 30 млн євро.

У сезоні 2025/2026 рр. Лунін не зіграв жодного матчу, залишаючись дублером Куртуа. Шанс може з’явитися в Кубку Іспанії у січні 2026-го.

Контракт українця з "Реалом" чинний до червня 2030 року.

Раніше інтерес до Луніна проявляли "Астон Вілла" та "Мілан".

футбол Реал Мадрид Флорентіно Перес Андрій Лунін українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
