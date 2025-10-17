Лунін хоче залишити Реал через відсутність ігрового часу

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін не отримує ігрового часу від Хабі Алонсо. Тому розглядається варіант з його можливим трансфером.

Наразі в клубі склалася така ситуація, що Андрій вже й сам хоче піти, передає портал E-Noticies.

Луніну набридло чекати

Український воротар "Реалу" вирішив залишити клуб через брак ігрової практики. Наразі він поступається Тібо Куртуа, чий контракт діє до 2027-го року.

Лунін повідомив президенту Флорентіно Пересу про намір піти, що здивувало керівництво, адже воротаря цінують за професіоналізм. Однак, Перес погодився відпустити українця, але лише за 30 млн євро.

У сезоні 2025/2026 рр. Лунін не зіграв жодного матчу, залишаючись дублером Куртуа. Шанс може з’явитися в Кубку Іспанії у січні 2026-го.

Контракт українця з "Реалом" чинний до червня 2030 року.

Раніше інтерес до Луніна проявляли "Астон Вілла" та "Мілан".

