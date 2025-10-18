Лунін може перейти в Манчестер Юнайтед уже взимку

Андрій Лунін. Фото: кадр з відео

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін незадоволений відсутністю ігрового часу в клубі. Тому він взимку розгляне пропозиції інших команд.

Серед претендентів є "Манчестер Юнайтед", повідомив портал Somos Fanáticos.

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Лунін може перебратися в АПЛ

За інформацією джерела, 26-річний воротар "Реала" спробує покинути клуб у січні. Найбільший інтерес до футболіста проявляє англійський "Манчестер Юнайтед".

"Червоні дияволи" слідкують за ситуацією з українцем і можуть заплатити за нього необхідну суму, яку хоче отримати Флорентіно Перес.

В "Реалі" наразі готові продати воротаря за 30 млн євро. Зменшувати суму вони не хочуть, оскільки у гравця довгостроковий контракт до літа 2030 року.

Конкуренцію "Манчестер Юнайтед" в боротьбі за Луніна можуть скласти "Мілан" та "Астон Вілла", де можуть втратити основних воротарів.

